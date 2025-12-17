El multimillonario Ray Dalio donará 75 millones de dólares en las cuentas Trump de 300.000 niños

Publicado por Joaquín Núñez 17 de diciembre, 2025

El multimillonario Ray Dalio anunció una donación de 75 millones de dólares para las cuentas Trump. El fundador del fondo de cobertura Bridgewater Associates realizó el anuncio a través de un comunicado, en el que destacó la iniciativa del presidente Donald Trump y subrayó la importancia de invertir en el futuro de los más jóvenes.

Tanto el inversor como su esposa, Bárbara, han realizado múltiples donaciones en el estado de Connecticut, con una buena parte centrada en la educación.

En esta oportunidad, Dalio y su esposa anunciaron una donación aproximada de 75 millones de dólares, a distribuir de la siguiente manera: 250 dólares para las cuentas de inversión de 300.000 niños en el Constitution State.

“Barbara y yo creemos firmemente en la importancia de la igualdad de oportunidades y creemos que esta iniciativa es un paso importante en esa dirección. He vivido el sueño americano. De pequeño, conocí el mercado de valores y me cambió la vida. Al brindarles a los niños cuentas de ahorro que se capitalizan con el tiempo, les brindamos una comprensión temprana de la educación financiera y un camino hacia la independencia financiera”, expresó Dalio en un comunicado.

“Aplaudo al presidente Trump, al secretario Bessent, a Michael Dell y a muchos otros que han liderado esta iniciativa. Espero que otros filántropos se unan a este esfuerzo para ayudar a cerrar la brecha de oportunidades contribuyendo en sus estados de origen. Con la llegada de las fiestas, no se me ocurre mejor regalo que el regalo de la oportunidad”, añadió.

Las 'cuentas Trump' ofrecen a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 una cuenta de inversión privada con 1.000 dólares. La familia del niño puede invertir todos los años en un vehículo con ventajas fiscales para hacer crecer el dinero. Los padres pueden contribuir hasta 5.000 dólares al año, con el límite potencialmente ajustado por inflación después de 2027. El programa comenzará el 4 de julio de 2026.

De esta manera, Dalio se unió a Michael Dell y a su esposa Susan, quienes anunciaron una donación de 6.250 millones de dólares a principios de diciembre. “Creemos que la inversión más inteligente que podemos hacer es invertir en los niños, y esta ley ha creado una plataforma para que las familias, los amigos, las comunidades, las empresas y los filántropos contribuyan a estas cuentas para crear ahorros”, señaló Dell durante un evento en la Casa Blanca.

Siguiendo el modelo de la familia Dell, los fondos de Dalio se destinarán inicialmente a niños menores de 10 años que vivan en un código postal de Connecticut donde el ingreso medio sea inferior a 150.000 dólares.