Los Oscar se transmitirán exclusivamente en YouTube a partir de 2029

Publicado por Carlos Dominguez 17 de diciembre, 2025

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el miércoles que, a partir de 2029, la ceremonia de los Oscar se transmitirá exclusivamente en YouTube, en un acuerdo plurianual que pone fin a la larga relación con ABC y busca ampliar el alcance global del evento.

En 2028 se celebrará el centenario de los Oscar y ABC seguirá retransmitiendo la ceremonia anual hasta esa fecha.

El acuerdo firmado con YouTube le otorga los derechos exclusivos globales de transmisión de la ceremonia hasta 2033, incluyendo el acceso mundial de los aficionados al cine a otros eventos y programas de la Academia en exclusiva en el canal de YouTube de los Oscar. Entre ellos se incluyen los Premios del Consejo de Gobernadores, el anuncio de las nominaciones a los Oscar, el almuerzo de los nominados a los Oscar, los Premios de la Academia para Estudiantes, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas a miembros de la Academia y cineastas, programas de educación cinematográfica, podcasts y mucho más.

Además, se ha confirmado que a través de esta asociación, la iniciativa Google Arts & Culture contribuirá a proporcionar acceso digital a exposiciones y programas seleccionados del Museo de la Academia y ayudará a digitalizar componentes de la Colección de la Academia, la mayor colección del mundo relacionada con el cine, con más de 52 millones de objetos.

Aprovechando el amplio alcance de YouTube

Los Premios de la Academia se retransmitirán gratuitamente en todo el mundo a través de YouTube, además de para los suscriptores de YouTube TV.

El gigante del streaming asegura poder ofrecer la ceremonia a más de 2.000 millones de usuarios potenciales, con herramientas de accesibilidad y localización que facilitan la recepción internacional.

"Estamos encantados de establecer una colaboración global multifacética con YouTube para que sea la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", afirmaron Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia. "La Academia es una organización internacional, y esta colaboración nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia al mayor público posible en todo el mundo, lo que beneficiará a los miembros de nuestra Academia y a la comunidad cinematográfica".

"Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que honran la excelencia en la narración de historias y el arte", dijo Neal Mohan, CEO de YouTube. "La asociación con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de amantes de la creatividad y el cine, al tiempo que se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar".