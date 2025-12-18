El régimen de Maduro ordena escoltas navales a tanqueros en un claro desafío al bloqueo petrolero de Trump

Publicado por Virginia Martínez 17 de diciembre, 2025

El régimen dictatorial de Venezuela ordenó a su Armada escoltar buques que transportan derivados del petróleo, pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que su Administración impondría un bloqueo contra petroleros sancionados que operen con el país sudamericano. Así lo reportó The New York Times, citando datos de seguimiento marítimo y fuentes familiarizadas con la situación.

De acuerdo con el medio, varias embarcaciones zarparon entre la noche del martes y la mañana del miércoles desde el Puerto de José, uno de los principales terminales de exportación del país. El despliegue naval se produjo pocas horas después del anuncio de Trump y fue confirmado mediante datos de seguimiento marítimo y testimonios de personas familiarizadas con la situación.

Cargamentos rumbo a mercados asiáticos

Los buques escoltados transportaban productos derivados del petróleo, entre ellos urea y coque de petróleo, con destino a mercados asiáticos, según fuentes citadas por The New York Times.

Dos personas con conocimiento directo del asunto indicaron al diario que el régimen venezolano ordenó la escolta militar como respuesta directa a las órdenes de Trump. Ambas fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

El reporte señala que no estaba claro si las embarcaciones formaban parte del listado de buques sancionados por Estados Unidos. Ese punto resulta clave, ya que la medida anunciada por Trump está dirigida específicamente a petroleros que hayan violado sanciones comerciales estadounidenses.

Estados Unidos monitorea la situación Una tercera fuente, identificada como un funcionario estadounidense, confirmó al diario que Washington tiene conocimiento del despliegue de escoltas navales venezolanas. El funcionario indicó que la administración está evaluando diversas opciones en respuesta a estos movimientos, aunque se negó a proporcionar detalles adicionales.

Trump anunció el martes por la noche que impondría un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan de Venezuela si están sujetos a sanciones estadounidenses. Según datos citados por The New York Times, cerca del 40 % de los petroleros que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido sancionados por Estados Unidos.



Riesgo de saturación del almacenamiento petrolero

Un informe citado p Reuters señala que Venezuela podría verse obligada a comenzar a cerrar algunos pozos petroleros en el corto plazo ante la falta de capacidad para almacenar crudo y derivados. La situación se habría agravado tras la incautación de un petrolero la semana pasada y los planes de Estados Unidos de bloquear otros buques sancionados, lo que estaría limitando la salida de cargamentos. Según personas familiarizadas con el tema, los principales depósitos de petróleo y los buques cisterna anclados en los terminales venezolanos se están llenando con rapidez y podrían alcanzar su capacidad máxima en aproximadamente diez días.