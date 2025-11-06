Así reaccionó de Trump al retiro de Pelosi: "Una mujer malvada, era un gran lastre para el país"

Publicado por Joaquín Núñez 6 de noviembre, 2025

Donald Trump reaccionó al retiro de Nancy Pelosi, quien lleva en la Cámara de Representantes desde 1988. Horas después del anuncio, el presidente habló con los periodistas sobre la salida de una de sus más grandes rivales políticas desde que llegó por primera vez a la Casa Blanca.

La demócrata de 85 años fue la primera mujer en ser elegida como presidente de la Cámara de Representantes, cargo que ostentó primero entre 2007 y 2009, y finalmente entre 2018 y 2023. En efecto, es la quinta con más tiempo en el puesto, solo superada por Sam Rayburn, Henry Clay, Tip O'Neill y John McCormack, en ese orden.

Pelosi anunció a través de un video que no buscaría la reelección en 2026, poniéndole fin a su extensa carrera política. En este contexto, Trump habló el jueves con los periodistas del Salón Oval, quienes le consultaron por la salida de la californiana.

"Creo que es una mujer malvada. Me alegro de que se retire. Creo que ha hecho un gran servicio al país al retirarse", expresó Trump sobre Pelosi, quien como presidente de la Cámara impulsó dos intentos de impeachment contra el republicano.

"Creo que era un gran lastre para el país. Pensaba que era una mujer malvada que hacía mal su trabajo y que le costaba mucho al país en daños y reputación. Pensaba que era terrible", añadió.

Los comentarios del presidente contrastan con los de la congresista Marjorie Taylor Greene. La republicana, quien cada vez se aleja más de las posiciones políticas de Trump, destacó las capacidades de Pelosi como líder.

"Serví bajo su presidencia en mi primer mandato en el Congreso y estoy muy impresionado por su capacidad para conseguir cosas. Ojalá pudiéramos conseguir cosas para nuestro partido como Nancy Pelosi fue capaz de conseguir para el suyo. Así que le deseo lo mejor en su jubilación, pero me gustaría que la gente se fuera de Washington mucho antes, en lugar de esperar hasta los ochenta años", le dijo a CNN.