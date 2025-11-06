Nancy Pelosi no se presentará a la reelección

La expresidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo el jueves que no se presentará a la reelección, poniendo fin a sus casi 40 años de carrera en el Congreso.

La demócrata de California hizo el anuncio en un vídeo, informó The Associated Press.

Pelosi, de 85 años, la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que terminaría su último año en el cargo.

"Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder, dijo Pelosi. "Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino".

"Y ahora debemos seguir haciéndolo permaneciendo como participantes de pleno derecho en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos", añadió.

