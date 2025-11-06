Nancy Pelosi: cuatro décadas moldeando el poder demócrata

Publicado por Alejandro Baños 6 de noviembre, 2025

Tras casi cuatro décadas representando a los habitantes de San Francisco y alrededores en la Cámara de Representantes, ha anunciado que da un paso al lado y se retira de la vida política. Nancy Pelosi confirmó que no se presentará a la reelección en 2026, que dejará de ejercer como representante del 11º distrito de California.

En su anuncio, realizado a través de un video publicado en redes sociales, la que hasta la fecha ha sido la única mujer de la historia del país en presidir la Cámara de Representantes hizo repaso de su trayectoria a través de instantáneas que acompañaban a sus palabras de despedida.

"No me presentaré a la reelección al Congreso. Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder", subrayó Pelosi. "Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino. Y ahora debemos seguir haciéndolo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos".

Nacida en el seno de una familia involucrada en política

Pelosi nació en Baltimore (Maryland) el 26 de marzo de 1940, siendo la única mujer de los siete hijos que tuvieron sus padres, ambos con orígenes italianos. Pronto, la exspeaker supo lo que era el mundo de la política gracias a su familia: Thomas D'Alesandro Jr., fue alcalde de Baltimore; su madre, Annunciata M. D'Alesandro, participó en mítines del Partido Demócrata; y uno de sus hermanos, Thomas D'Alesandro III, también fue alcalde de la ciudad.

Nancy Pelosi y George W. Bush, en la Casa Blanca en 2006. Imagen de archivoWhite House photo by Eric Draper.

Después de cursar sus primeros estudios en el Instituto de Notre Dame de Baltimore, se trasladó a Washington DC, donde se graduó de Ciencias Políticas en el Trinity College en 1962.

Posteriormente, cruzó todo el país para asentarse en California, concretamente en San Francisco. Fue ahí donde comenzó a adquirir mayor personalidad y experiencia en política. Se involucró en el Partido Demócrata del estado, participando en la recaudación de fondos y, a posteriori, asumiendo ciertos roles de mayor relevancia dentro de la formación.

Representando a San Francisco desde 1987

Fue en 1987 cuando llegó su momento. Cuatro años antes, el por aquel entonces representante por el 5º distrito de California, Phillip Burton, murió y nombró como su sucesor a su esposa, Sala. A finales de 1986, Sala fue diagnosticada de cáncer y tomó la decisión de no continuar en política, cediendo su cargo a Pelosi, quien, el 2 de junio de 1987, derrotó en las urnas a su oponente, la republicana Harriet Ross. Una semana después, accedió a su puesto en la Cámara de Representantes.

Desde entonces, en todas y cada una de las elecciones a las que ha tenido que presentarse, ha arrasado. De 1990 a 2010, Pelosi representó al 8º distrito de California, obteniendo victorias en las urnas con más del 70% de los votos.

Nancy Pelosi, en el Congreso en 2010. Imagen de archivoCordon Press.

Entre las votaciones de 2012 y las de 2020, Pelosi cosechó triunfos electorales que le hicieron representar al 12º distrito de California, mientras que en las de 2022 y en las de 2024, mantuvo su presencia en la Cámara de Representantes defendiendo los intereses del 11º distrito de California.

Primera y única mujer en presidir la Cámara de Representantes

Según fueron pasando los años, Pelosi fue adquiriendo un mayor peso y protagonismo entre las filas demócratas. Su nombre cobró mayor relevancia en enero 2003, cuando fue designada como líder de la minoría en la Cámara de Representantes. Pero el mayor hito que ha logrado en su trayectoria llegó en 2007.

Aquel año, el Partido Demócrata recuperó la mayoría y Pelosi fue elegida presidente de la Cámara de Representantes, sucediendo en el puesto al republicano Dennis Hastert y convirtiéndose en la primera mujer de la historia del país en ostentar dicho cargo.

Nancy Pelosi, durante su etapa como speaker en 2022Cordon Press.

Su puesto como speaker duró hasta enero de 2011, cuando los republicanos obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Llegó a coincidir con los dos primeros años de Barack Obama como presidente.

En esa fecha regresó al puesto de líder de la minoría, hasta 2019, cuando los demócratas volvían a recuperar la mayoría y Pelosi volvía a ser designada como speaker. Una segunda etapa presidiendo la Cámara de Representantes que coincidió con la primera Administración de Donald Trump y con la Administración de Joe Biden, y concluyó en 2023, cuando los republicanos se hicieron de nuevo con el control al vencer en las últimas elecciones de mitad de mandato que se han celebrado.

Su huella legislativa

Como congresista, Pelosi impulsó iniciativas y leyes en muchos aspectos, principalmente de carácter social, como, por ejemplo, la reforma sanitaria. Fue la promotora de la conocida como Affordable Care Act (ACA), aprobada en 2009, o de diferentes puntos vinculados a Medicare. También en economía, teniendo que hacer frente a la crisis financiera de 2008-2009 y liderando la aprobación del American Recovery and Reinvestment Act. O en otros asuntos como medio ambiente o política internacional.