Primarias California: Donald Trump acusa a los demócratas de "tratar de robar" los triunfos de Hilton y Pratt

Publicado por Israel Duro 4 de junio, 2026

Donald Trump cargó fuertemente contra los "dumócratas" (juego de palabras con dumb (tonto) y demócratas), tras los últimos avances de las elecciones en California, que sumaron miles de votos a candidatos del Partido Azul que recortaron la distancia con sus competidores republicanos que les aventajan hasta el momento.

El presidente acusó directamente a los demócratas de "tratar de ARREBATARLES LAS PRIMARIAS PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y ALCALDE DE LOS ÁNGELES A DOS GRANDES CANDIDATOS REPUBLICANOS".

De nuevo, y como ocurrió en las elecciones de 2024 con varios distritos donde los conservadores fueron derrotados con los votos por correo mucho después de la jornada electoral, el presidente criticó que "aquí tenemos las cifras, muy tardías y abrumadoras, de los votos por correo".

Trump denuncia que los resultados definitivos pueden demorarse "semanas"

Poco después, Trump volvía a la carga y advertía de que el proceso electoral estaba siendo investigado por la fiscalía de Los Ángeles, puesto que "los votos están todos retenidos" y puede retrasar los resultados definitivos incluso durante semanas.

"Hay un GRAN fraude por parte de los demócratas en California. Los votos están todos retenidos. Puede que no se cuenten hasta dentro de varias semanas. La Fiscalía Federal de Los Ángeles está investigando el caso. ¿Por qué se RETRASA el recuento de votos???".