Venezuela: la bandera estadounidense regresa a la embajada en Caracas tras siete años de ausencia

Publicado por Carlos Dominguez 14 de marzo, 2026

En la mañana de este sábado, la bandera de Estados Unidos volvió a ondear en la Embajada estadounidense en Caracas, exactamente siete años después de haber sido arriada por última vez el mismo día de 2019.

La jefa de la misión diplomática de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, anunció el hecho simbólico mediante un mensaje público en X: "En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada".

El acto marca el reinicio formal de las operaciones diplomáticas directas en suelo venezolano, tras la ruptura de relaciones bilaterales en 2019, durante la primera Administración Trump, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y suspendió las actividades de su legación en Caracas, evacuando a su personal diplomático

El inicio de "una nueva era"

La reapertura de la embajada se produce tras la intervención militar estadounidense de enero que resultó en la captura del entonces dictador Nicolás Maduro, y el posterior establecimiento de un Gobierno interino en Venezuela

Dogu, quien llegó a Caracas en enero como encargada de negocios para preparar la reapertura, lideró el izamiento junto a su equipo, simbolizando, según sus palabras, el comienzo de "una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela"

Este gesto diplomático coincide con esfuerzos por restablecer vínculos consulares, comerciales y petroleros, en un contexto de distensión tras años de tensiones y sanciones.