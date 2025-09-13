Misuri aprobó un nuevo mapa electoral que suma un escaño republicano en el Congreso

Publicado por Joaquín Núñez 12 de septiembre, 2025

La Legislatura de Misuri aprobó un nuevo mapa electoral que agrega un escaño de tendencia republicana para la Cámara de Representantes. El Senado estatal fue la última prueba del proyecto de ley, el cual contaba con el respaldo del presidente Donald Trump y del gobernador Mike Kehoe. Ambos celebraron el resultado en las redes sociales.

De esta manera, Misuri se convierte en el segundo estado republicano en redibujar el mapa electoral de cara a las elecciones de medio término de 2026. El primero fue Texas, que agregó unos cinco asientos republicanos.

El nuevo mapa cambia particularmente el quinto distrito electoral,ue incluye Kansas City y está actualmente representado por el demócrata Emanuel Cleaver. Además, rediseña el segundo distrito para consolidar su tendencia republicana. De ser ratificado por el gobernador Kehoe, los republicanos tendrían siete de los ocho escaños en la Cámara Baja.

Trump celebró la votación en su cuenta de Truth Social: "¡Muchas gracias al gran estado de Misuri por la redistribución de distritos que, con suerte, nos dará un escaño adicional en el Congreso!".

"Un nuevo mapa del Congreso, mucho más justo y mejorado, ha sido aprobado por abrumadora mayoría en ambas cámaras de la Legislatura de Misuri. Felicitaciones al gobernador Mike Kehoe, a la presidenta pro tempore del Senado, Cindy O'Laughlin, al líder de la mayoría del Senado Tony Luetkemeyer, al presidente pro tempore Chad Perkins, al representante Dirk Deaton y a muchos otros legisladores patriotas por su FANTÁSTICO trabajo en este nuevo mapa, que ayudará a enviar a un republicano MAGA adicional al Congreso en las elecciones intermedias de 2026", sumó el presidente.

Kehoe, quien fue electo en noviembre de 2024, anticipó que promulgará el nuevo mapa en los próximos días. Además, promocionó su reforma de propiedad intelectual, también aprobada por el Senado.

"El mapa FIRST de Missouri ha sido aprobado oficialmente por el Senado de Missouri y ahora se encuentra en mi escritorio, donde revisaremos la legislación y la promulgaremos en breve. La legislatura también aprobó una reforma de la propiedad intelectual muy necesaria, que brinda a los votantes de Missouri la oportunidad de proteger nuestra Constitución en las urnas", publicó en su cuenta de X.

"Quiero agradecer a los patrocinadores y gestores del proyecto de ley en la Cámara de Representantes y el Senado, a los líderes republicanos y a todos los miembros de la legislatura por su trabajo esta semana", añadió.

La Cámara local aprobó el mapa el martes, mientras que la votación en el Senado finalizó el viernes con 21 a favor y 11 en contra. Solo dos republicanos votaron en contra, Lincoln Hough y Mike Moon.