El gobernador de Indiana convocó a una sesión especial para redibujar el mapa electoral: podría sumar un nuevo escaño republicano

Publicado por Joaquín Núñez 27 de octubre, 2025

Mike Braun, gobernador de Indiana, convocó a una sesión legislativa especial para tratar un cambio en el mapa electoral de cara a las elecciones de medio término de 2026. El republicano y aliado de Donald Trump aseguró que la iniciativa busca "garantizar" una "justa" representación de sus ciudadanos en Washington DC.

En caso de que la Legislatura de Indiana apruebe un mapa con nuevos distritos de tendencia republicana para la Cámara de Representantes, el cual debe ser promulgado por el gobernador Braun, se convertiría en el cuarto estado en redibujar su mapa. Los otros tres son Texas, Misuri y Carolina del Norte.

"Convoco una sesión legislativa extraordinaria para proteger a los habitantes de Indiana de los esfuerzos de otros estados que pretenden disminuir su voz en Washington y garantizar que su representación en el Congreso sea justa", expresó el gobernador en un comunicado difundido el lunes.

"También solicito a la legislatura que adapte el código tributario de Indiana a las nuevas disposiciones fiscales federales para garantizar la estabilidad y la certeza a los contribuyentes y a los preparadores de declaraciones de impuestos para las declaraciones de 2026", añadió.

Actualmente, Indiana cuenta con nueve representantes en la Cámara Baja, siete republicanos y dos demócratas. Se espera que el nuevo mapa apunte contra el tercer distrito, ostentado por el demócrata Frank Mrvan. Su distrito abarca buena parte del noroeste del estado, en la frontera con Michigan.

La sesión especial se programó para el próximo 3 de noviembre. De acuerdo con la ley de Indiana, no podrá extenderse más allá de 30 días de sesión o 40 días corridos. Según informó Politico, los senadores estatales de Indiana han tenido contactos con la Casa Blanca sobre la posibilidad de redibujar el mapa electoral.

A su vez, desde CNN remarcaron que tanto el presidente Trump como el vicepresidente JD Vance se han reunido con los líderes legislativos de Indiana en los últimos meses, con el objetivo de impulsar un nuevo mapa legislativo.

Los republicanos cuentan con mayorías considerables en ambas cámaras estatales, por lo que los demócratas no podrán intentar detener esta sesión especial negándose a asistir, como lo hicieron en Texas.