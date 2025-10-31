Marco Rubio se reúne con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en Washington

Publicado por Diane Hernández 31 de octubre, 2025

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este viernes una reunión oficial con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington. El encuentro forma parte de la visita de Paz a EEUU, orientada a negociar el acceso a dólares y mantener contactos con organismos multilaterales, en un contexto de grave crisis económica y energética en Bolivia.

Durante un video difundido en sus redes sociales, Paz aseguró que la escasez de combustibles en Bolivia se encuentra resuelta en cuanto a provisión, y que solo quedan pendientes aspectos logísticos para garantizar la distribución de gasolina y diésel en todo el país. Acompañado por sus asesores económicos, Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, el mandatario electo destacó que su gestión se realiza en coordinación con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el FMI.

En Washington, Paz también abordó la necesidad de restablecer el flujo de divisas, especialmente dólares estadounidenses, en un país que sufre desde 2023 escasez de efectivo y caída de la producción de gas natural, principal fuente de ingresos. El presidente electo señaló que está dispuesto a "tocar todas las puertas necesarias" para resolver los problemas inmediatos y estructurales de Bolivia.

El encuentro con Rubio marca un primer paso en la redefinición de la política exterior boliviana y anticipa el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tras dos décadas de distanciamiento durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Rubio felicitó a Paz por su victoria electoral, calificándola de oportunidad transformadora y un cierre de un ciclo de "mala gestión" bajo los Gobiernos izquierdistas de Evo Morales y Luis Arce.