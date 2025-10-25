El DHS busca deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia el 31 de octubre, según el expediente judicial

Publicado por Agustina Blanco 25 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Administración Trump anunció que podría deportar al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García a Liberia, en África Occidental, tan pronto como el 31 de octubre, tras alcanzar un acuerdo diplomático con ese país.

La revelación surge de un expediente judicial presentado por el Departamento de Justicia (DOJ), que busca cumplir con una orden de deportación permanente contra Abrego García.

Ábrego García, de 32 años y residente en Maryland con su esposa e hijos, fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo. Allí, fue recluido en la megaprisión CECOT.

Regresó a territorio estadounidense en junio para enfrentar cargos de contrabando de personas en Tennessee.

Liberia como destino



El documento del DHS destaca que Liberia, descrita como "una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en el continente africano", ha proporcionado "garantías diplomáticas" sobre el trato humano a los deportados.

Adicionalmente, señala que el inglés es el idioma oficial del país, cuya constitución ofrece "sólidas protecciones a los derechos humanos", y está "comprometida con el trato humano a los refugiados", según el expediente.

El DHS espera efectuar la remoción tan pronto como el 31 de octubre, ya que Liberia no figura en la lista de más de 20 naciones que los abogados de Ábrego García alegan como riesgosas por posibles procesamientos o torturas.

Contraparte



Sin embargo, el equipo legal de Ábrego García denuncia el plan como una represalia política. "Después de intentos fallidos con Uganda, Eswatini y Ghana, ICE ahora busca deportar a nuestro cliente, Kilmar Ábrego García, a Liberia, un país con el que no tiene ninguna conexión, a miles de kilómetros de su familia y su hogar en Maryland", declaró el abogado Simon Sandoval-Moshenberg en un comunicado reseñado por Fox News.

Por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen, quien visitó a Ábrego García en prisión en El Salvador en abril, criticó la maniobra: "La Administración Trump ha estado comprando desesperadamente países lejanos para enviar a Kilmar Abrego García y negar su derecho constitucional a defenderse contra los cargos".