Trump confirma la incautación de un petrolero sancionado frente a Venezuela en plena escalada con Maduro: “Nos quedaremos con el petróleo”

Fuerzas estadounidenses interceptaron un petrolero sancionado que operaba frente a las costas de Venezuela. El buque, sin nacionalidad, estuvo atracado recientemente en territorio venezolano y fue retenido como parte de una acción judicial autorizada por Washington. La medida representa un aumento significativo de la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump confirmó la incautación este miércoles durante una reunión en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, afirmó.

Consultado sobre el destino del petróleo transportado por el buque, Trump añadió: “Bueno, supongo que nos lo quedamos, no lo sé”.

Impacto en mercados y exportaciones

La incautación tuvo efectos inmediatos en los mercados internacionales de petróleo. El crudo Brent subió hasta un 0,8 % en Londres. Analistas advierten que la acción podría disuadir a otros transportistas de cargar petróleo venezolano, complicando las exportaciones. La mayor parte del crudo de Venezuela se destina a China, usualmente mediante intermediarios y con grandes descuentos debido al riesgo de sanciones.

Jorge León, experto en análisis energético, advirtió que la acción de Estados Unidos añade un elemento geopolítico que afecta la confianza en las rutas marítimas. “Incluso volúmenes pequeños pueden generar impactos en el mercado cuando la escalada entre países es evidente”.

El Gobierno de Trump ha intensificado las medidas contra Maduro, a quien acusa de narcotráfico. El Pentágono ha llevado a cabo más de 20 ataques a embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas cerca de Venezuela y Colombia, con más de 80 sospechosos neutralizados. El presidente estadounidense ha sugerido que muy pronto podrían realizarse también acciones terrestres.

Alianzas con empresas internacionales

PDVSA mantiene operaciones conjuntas con compañías extranjeras, incluido Chevron, que recibe un porcentaje del crudo producido. La empresa estadounidense opera bajo una licencia que la protege de sanciones, y su CEO, Mike Wirth, indicó que mantienen conversaciones con la Administración Trump para asegurar el cumplimiento de las regulaciones.

Reconocimiento internacional a la oposición

La incautación se produjo el mismo día en que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, subrayando la atención global sobre la crisis política y económica en Venezuela.