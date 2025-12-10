La Administración Trump propone aumentar la supervisión de los extranjeros con su historial de redes sociales

Publicado por Joaquín Núñez 10 de diciembre, 2025

La Administración Trump evalúa seguir aumentando la supervisión de los extranjeros que ingresen a los Estados Unidos, aún si provienen de países occidentales, o que hasta la actualidad no tenían mayores requisitos de ingreso. En concreto, evalúan una iniciativa que incluye obtener la información de las redes sociales de los interesados en llegar al país.

La medida, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y exigiría exigiría a los turistas que ingresen a Estados Unidos a través del Programa de Exención de Visa que le proporcionen al Gobierno federal los últimos cinco años de su actividad en redes sociales.

Actualmente, el Programa de Exención de Visa permite a los extranjeros que ingresen al país por turismo o negocios sin necesidad de visa y hasta por 90 días. Entre los países incluidos están España, Alemania, Australia, Israel y Qatar, entre otros. De acuerdo con los requisitos actuales, sus ciudadanos solo deben pagar, cuarenta dólares, proporcionar una dirección de correo electrónico, domicilio, número de teléfono e información de contacto de emergencia.

Este requisito no sería aislado, sino que estaría basado en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, bautizada como la "Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública".

A su vez, la propuesta exigiría a los extranjeros proporcionar información de lo que denomina "campos de datos de alto valor", como los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico que hayan utilizado en los últimos cinco años. A esto habría que sumarle nombres de familiares cercanos y los números de teléfono que hayan utilizado en los últimos cinco años.

La propuesta llega también a menos de un año del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Al ser uno de los mayores eventos turísticos del mundo deportivo, se espera la llegada de millones de turistas internacionales a los tres países anfitriones.