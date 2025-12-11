El representante republicano Thomas Massie impulsa un proyecto de ley para retirar a Estados Unidos de la OTAN

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de diciembre, 2025

El representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, presentó este miércoles un proyecto de ley en el cual se retiraría a los Estados Unidos de la alianza que mantiene con la OTAN, a la cual describió como "un relicto de la Guerra Fría". En un comunicado, Massie comentó: "Debemos retirarnos de la OTAN y usar ese dinero para defender nuestro propio país, no a países socialistas. La OTAN fue creada para contrarrestar a la Unión Soviética, que colapsó hace más de treinta años. Desde entonces, la participación estadounidense les ha costado a los contribuyentes billones de dólares y sigue poniendo en riesgo a Estados Unidos de involucrarse en guerras extranjeras”.

Si bien la representante republicana de Florida, Anna Paulina Luna, aseguró que copatrocinaría la iniciativa, mientras que el senador conservador Mike Lee presentó una legislación paralela en el Senado, lo cierto es que los comentarios emitidos por Massie contrastan con muchos de sus colegas republicanos, los cuales han impulsado durante los últimos meses una mayor participación de los Estados Unidos en la OTAN debido al conflicto bélico que actualmente vive Ucrania debido a la invasión de Rusia en el 2022.

El caso más significativo tuvo lugar en noviembre, cuando la senadora republicana de Iowa Joni Ernst presentó, junto a su homólogo demócrata Michael Benet, un proyecto de ley en el que instaron a los funcionarios de defensa a desarrollar un sistema integrado de defensa antiaérea junto a otros países miembros de la OTAN para garantizar una respuesta contundente a próximas incursiones por parte de Rusia. A pesar de dichos esfuerzos, Massie aseguró que los “Estados Unidos no deben ser la manta de seguridad del mundo, especialmente cuando los países ricos se niegan a pagar por su propia defensa”.