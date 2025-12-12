El Centro de Coordinación Civil-Militar afirma que más de 30.000 camiones de ayuda han entrado en Gaza

Un camión con ayuda humanitaria en la frontera entre Israel y GazaJ ack Guez / AFP.

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de diciembre, 2025

El Centro de Coordinación Civil-Militar dirigido por Estados Unidos (CMCC) anunció el jueves que ha facilitado el movimiento de más de 30.000 camiones cargados de ayuda humanitaria y mercancías comerciales hacia Gaza desde su creación en octubre.

Según un artículo del Mando Central de Estados Unidos publicado en X, el hito alcanzado esta semana se produce tras cinco semanas consecutivas en las que entraron en la Franja de Gaza al menos 4.200 camiones cargados de ayuda y mercancías.

El centro de coordinación, establecido el 17 de octubre, también ha ampliado su huella internacional, incluyendo ahora a representantes de aproximadamente 60 naciones y organizaciones asociadas.

El CMCC se creó para apoyar los esfuerzos de estabilización en Gaza mediante la coordinación de la ayuda humanitaria, logística y relacionada con la seguridad en el enclave costero, que tiene aproximadamente 25 millas de largo y está densamente poblado.

"El enfoque integrado del CMCC ha demostrado ser esencial a la hora de abordar retos complejos," declaró el General de División del Ejército de EE.UU. Brad Hinson, que dirige el grupo de trabajo de asistencia humanitaria del centro. "Esta plataforma central permite a las partes interesadas alinear prioridades y resolver desafíos en tiempo real, aumentando la eficiencia de la entrega humanitaria".

CENTCOM dijo que las entregas coordinadas han incluido alimentos, suministros de refugio, ropa de invierno, materiales de saneamiento y equipos médicos. Los socios humanitarios también han suministrado equipamiento a las panaderías locales de Gaza, lo que ha permitido a casi 20 panaderías con apoyo internacional producir más de 160.000 barras de pan al día.

Además, según el comunicado, los comedores de comidas calientes proporcionan actualmente unos 1,6 millones de comidas al día, lo que representa un aumento del 140% desde septiembre.

A pesar de los progresos, los funcionarios reconocieron que siguen existiendo importantes retos, en particular la retirada de escombros en toda Gaza. Las estimaciones del CMCC sugieren que hay más de 60 millones de toneladas de escombros esparcidos por todo el territorio.

El grupo de trabajo de ingeniería del centro de coordinación ha desarrollado un sistema de cartografía para evaluar la escala y distribución de los escombros, ayudando a los socios internacionales a priorizar los esfuerzos de limpieza. El personal del CMCC también está trabajando para retirar artefactos explosivos sin detonar a lo largo de rutas logísticas clave y para garantizar la entrega continua de suministros de invierno.

El CMCC opera desde Kiryat Gat, en el sur de Israel, e incluye una planta de operaciones y espacios de reunión diseñados para permitir la supervisión en tiempo real y la planificación conjunta en relación con Gaza.

© JNS