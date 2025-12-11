Economía, deportaciones y comunicación: el analista político Art Estopiñán explicó en Voz News las claves del triunfo de Eileen Higgins en Miami

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de diciembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y exjefe de staff del Congreso de los Estados Unidos Art Estopiñán, con quien conversó sobre la inesperada victoria de Eileen Higgins en Miami, devolviendo a los demócratas al poder en dicha ciudad luego de 30 años de dominio republicano, y en un momento en el que el estado de la Florida parecía haberse convertido en un bastión conservador.

“Los latinos están preocupados con el asunto de la migración yo creo que ese asunto tuvo un punto muy importante en la derrota del candidato republicano. […] La realidad es que hay mucha preocupación en la comunidad hispana por estas medidas de migración de Trump. Lo que si sabemos es que necesitamos tener unas actividades mucho más activas en contra de los inmigrantes ilegales que si son criminales y terroristas”, dijo Estopiñán.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.