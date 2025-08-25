El senador demócrata Chris Van Hollen se reunió con Kilmar Abrego García e insiste en defenderlo ante una posible deportación a Uganda

Publicado por Sabrina Martin 25 de agosto, 2025

El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, volvió a expresar su respaldo a Kilmar Abrego García, inmigrante ilegal salvadoreño acusado de pertenecer a la pandilla MS-13 y de participar en una red de tráfico humano. El legislador mantuvo una reunión con Abrego García y su esposa el domingo por la mañana, apenas horas antes de que el Departamento de Seguridad Nacional notificara que el salvadoreño sería deportado a Uganda.

La defensa del senador demócrata

En un comunicado, Van Hollen dijo que estaba “muy contento” de hablar nuevamente con Abrego García, a quien calificó como víctima de una “larga y tortuosa pesadilla”. El senador afirmó que seguirá luchando por el “debido proceso” y acusó a la Administración Trump de intentar negarle sus derechos constitucionales.

“Como les dije a Kilmar y a su esposa Jennifer, seguiremos luchando por la justicia y el debido proceso, porque si se niegan sus derechos, se ponen en riesgo los derechos de todos los demás”, afirmó.

Van Hollen ya había causado polémica meses atrás al viajar a El Salvador para entrevistarse con Abrego García durante su detención en ese país. Ahora, insiste en defenderlo públicamente incluso después de que las autoridades migratorias comunicaran su intención de enviarlo a África.

Un historial marcado por acusaciones criminales

El Departamento de Justicia sostiene que Abrego García estuvo involucrado en una operación de tráfico de inmigrantes ilegales dentro de Estados Unidos y lo acusa además de violencia doméstica y abuso contra mujeres.

En 2022, Abrego García fue detenido en Tennessee durante una parada de tráfico mientras conducía un vehículo registrado a nombre de José Ramón Hernández-Reyes, un convicto federal preso en Alabama. Dentro del auto viajaban nueve personas sin equipaje, lo que llevó a los agentes a sospechar que se trataba de inmigrantes indocumentados trasladados ilegalmente. Aunque en ese momento se le permitió continuar, las investigaciones posteriores revelaron que Hernández-Reyes había sido acusado en 2020 de operar un esquema de contrabando de personas desde la frontera sur. Según el FBI, el propio Hernández-Reyes declaró que contrató a Abrego García para participar en esa actividad.