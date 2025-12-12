El Senado de Indiana golpea a Trump: rechazó redibujar el mapa electoral de cara a 2026

Publicado por Joaquín Núñez 11 de diciembre, 2025

El Senado de Indiana votó en contra de redibujar el mapa electoral de cara a las elecciones de medio término de 2026. Pese a que la Cámara de Representantes local había aprobado el proyecto respaldado por el presidente Donald Trump, la Cámara Alta lo rechazó con 21 republicanos votando junto a los demócratas.

La votación terminó con 19 votos a favor y 31 en contra, rechazando la iniciativa de la Casa Blanca. Lo hicieron a pesar de las presiones del presidente y de sus allegados, quienes incluso amenazaron con hacer campaña activamente para que pierdan la reelección el próximo año.

La Administración Trump incluso mantuvo contacto con muchos legisladores durante las últimas semanas, con la intención de que el proyecto de ley fuera aprobado.

Mike Braun, gobernador de Indiana y aliado de Trump, se mostró decepcionado por el resultado de la votación en la Cámara Alta local.

"Me decepciona mucho que un pequeño grupo de senadores estatales equivocados se haya aliado con los demócratas para rechazar esta oportunidad de proteger a los habitantes de Indiana con mapas justos y rechazar el liderazgo del presidente Trump", expresó el gobernador tras la votación.

"En última instancia, decisiones como esta tienen consecuencias políticas. Trabajaré con el presidente para desafiar a estas personas que no representan los mejores intereses de los habitantes de Indiana", añadió.

Donald Trump Jr., hijo del presidente, había incrementado la presión a pocas horas de la votación en el Hoosier State. "Si los republicanos de Indiana se alían con estos 'Never Trumpers' para hacer el trabajo sucio de los demócratas, pasaré mucho tiempo en Indiana el año que viene haciendo campaña contra cada uno de ellos. PD: ¡Estos consultores RINO que sabotean MAGA deben ser expulsados del Partido Republicano!", escribió en su cuenta de X.

Debido a la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan ganar solo tres escaños para recuperar la mayoría y potencialmente obstruir la agenda del presidente Trump. En este contexto, la Casa Blanca ha estado trabajando con los legisladores estatales para impulsar un esfuerzo de redistribución de distritos que les permita a los republicanos aumentar las chances de quedarse con la mayoría en la Cámara Baja.

Actualmente, cuatro estados con mayorías republicanas ya han redibujado sus mapas: Texas, Ohio, Misuri y Carolina del Norte, a la espera de lo que pase con Utah.

Actualmente, el estado de Indiana cuenta con nueve representantes en la Cámara Baja, siete republicanos y dos demócratas. Se esperaba que el nuevo mapa apunte contra el tercer distrito, ostentado por el demócrata Frank Mrvan. Su distrito abarca buena parte del noroeste del estado, en la frontera con Michigan.