Un exagente de la CIA describe la salida de María Corina Machado de Venezuela como “Una operación perfecta que llevó dos meses en planificar”

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de diciembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al exagente de la CIA Rick de la Torre sobre la operación de rescate que tuvo lugar en Venezuela para materializar la salida de la líder de la oposición María Corina Machado de su país para poner rumbo a Noruega, donde recibió el premio Nobel de la Paz.

“Fue una operación perfecta, lograron hacer algo muy difícil como lo fue mover una persona muy bien conocida en su país y llevarla al extranjero. Se llevó dos meses en planificar, es esa manera de estudiar cada variable y mantener un sistema de control que al final llevó a una operación exitosa. […] El retorno es mucho más difícil, especialmente ahora que el régimen venezolano está en alerta”, dijo de la Torre.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.