NBA: unos Bucks diezmados por las lesiones frenan a los Celtics, los Rockets se imponen a los Clippers

El escolta de los Bucks Kevin Porter y el alero de los Celtics Hugo González Benny Sieu-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez 12 de diciembre, 2025

(AFP) Los diezmados Milwaukee Bucks dejaron atrás un inicio lento y dominaron en la segunda mitad para vencer 116-101 a Boston el jueves, con lo que cortaron la racha de cinco triunfos consecutivos de los Celtics en la NBA.

Milwaukee frena a los Celtics

El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, Giannis Antetokounmpo, volvió a quedar fuera por una lesión en la pantorrilla.

Pero Kyle Kuzma dio un paso al frente con 31 puntos, Kevin Porter Jr. firmó un triple-doble de 18 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias, y Bobby Portis Jr. aportó 27 puntos desde el banquillo para unos Bucks que habían perdido 10 de sus 12 partidos anteriores.

Jaylen Brown anotó 30 puntos y Jordan Walsh sumó 20 para los Celtics, que llegaron a tomar una ventaja de 14 unidades camino al descanso, al que se fueron arriba 67-60.

Sin embargo, Boston se apagó en la segunda mitad, encestando solo tres de 26 intentos de triple tras el entretiempo.

Milwaukee superó 27-13 a Boston en el tercer cuarto, el tramo decisivo del encuentro, para tomar el control.

"Ellos nos golpearon al inicio del partido", dijo el entrenador de los Bucks, Doc Rivers. "Nos metimos de nuevo en el juego. Salimos en el tercer cuarto y creo que nuestra defensa fue fenomenal".

"Prácticamente eliminamos sus tiros de tres, y eso era lo que buscaban una y otra vez; nosotros se los quitamos, y lo hicimos muy bien".

Kuzma atacó el aro para empatar 73-73 a mitad del tercer cuarto y los Bucks tomaron su primera ventaja desde el primer periodo con un tiro libre de Porter, para no volver a cederla.

"Creo que tuvimos buenos momentos de generación de ventajas y fallamos tiros, pero luego ellos incrementaron la presión y no estuvimos finos en la ejecución en esa segunda mitad", dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla.

Houston gana por muy poco

En Los Ángeles, los Houston Rockets, impulsados por 22 puntos y 15 rebotes del pívot Alperen Sengun, resistieron para imponerse 115-113 a los LA Clippers en un duelo cerrado en el que ninguno de los dos equipos tomó una ventaja mayor a nueve puntos.

La estrella de los Clippers, James Harden, empató el marcador 110-110 con 37.1 segundos por jugar, pero Amen Thompson devolvió a los Rockets la ventaja de forma definitiva al convertir un tiro de recuperación, finalmente anotado en el quinto intento de la posesión de Houston.

Sengun había tomado tres rebotes ofensivos consecutivos sin poder encestar, hasta que Thompson capturó su último intento y anotó, recibiendo además una falta y encestando el tiro libre adicional.

La figura de los Rockets, Kevin Durant, apenas sumó tres puntos con un pobre 1 de 7 en tiros de campo en la primera mitad, pero añadió 13 en la segunda parte mientras Houston remontaba un 54-51 que llevaba en contra al descanso.

El pívot Ivica Zubac lideró a los Clippers con 33 puntos, y Kawhi Leonard agregó 24 puntos y nueve rebotes, pero Los Ángeles sufrió su tercera derrota consecutiva y la octava en sus últimos nueve compromisos.

Denver vence a los Sacramento Kings

Los Clippers se hunden en el 14º puesto del Oeste, mientras que los Rockets se mantienen terceros, justo detrás de los Denver Nuggets, que ganaron 136-103 en la cancha de los Sacramento Kings.

El triple MVP Nikola Jokic destacó con 36 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Por otra parte, Maxime Raynaud, pívot titular de Sacramento, terminó con 15 puntos y 9 asistencias.

Los Pelicans se imponen ante Portland

En otros resultados, Los Pelicans de Nueva Orleans pusieron fin a una racha de siete derrotas consecutivas al ganar 143-120 a Portland.

El francés Sidy Cissoko anotó su récord de puntos en la NBA (20) saliendo desde el banquillo con los Trail Blazers, mientras que su compatriota Ryan Rupert logró 14 anotaciones, 6 rebotes y 3 asistencias.