Un juez federal bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles

Publicado por Diane Hernández 10 de diciembre, 2025

Un juez federal ordenó este miércoles al presidente Donald Trump poner fin al despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, al dictaminar que la Casa Blanca ha mantenido tropas bajo control federal de manera ilegal durante meses y que debe devolver la autoridad al gobernador demócrata Gavin Newsom.

En su resolución de 35 páginas, el juez de distrito Charles Breyer concluyó que aproximadamente un centenar de soldados aún presentes en la ciudad permanecen desplegados sin base legal, pese a que la operación fue autorizada por Trump para enfrentar las protestas contra sus políticas migratorias el pasado verano.

"Los Fundadores diseñaron nuestro gobierno como un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, los demandados dejan claro que el único cheque que quieren es uno en blanco", escribió Breyer, nombrado en el cargo por el expresidente Bill Clinton.

Aunque el fallo representa un revés significativo para la Administración, el magistrado decidió pausar la orden hasta el lunes, dando así al Departamento de Justicia una ventana para presentar una apelación.

La Casa Blanca defiende la intervención

La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson defendió la actuación del presidente, calificándola de respuesta necesaria ante los disturbios.

"El presidente Trump ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional en apoyo de agentes y recursos federales tras los violentos disturbios que líderes locales como Newsom se negaron a detener. Esperamos una victoria definitiva en este asunto", dijo en un comunicado citado por The Hill.

Trump envió miles de efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles durante el verano, en lo que fue una de varias intervenciones federales en ciudades gobernadas por políticas santuarios.

Un despliegue contestado en los tribunales

El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, presentaron una demanda en cuanto comenzó el despliegue. Breyer bloqueó inicialmente esa operación, aunque posteriormente un tribunal de apelaciones suspendió su fallo. Para entonces, la mayoría de las tropas ya habían regresado a casa.

La decisión emitida ahora por el juez anula una extensión que mantenía a 300 efectivos bajo mando federal hasta febrero. De ellos, 200 fueron enviados a Oregón y el resto permaneció en Los Ángeles.

El conflicto legal que escala

El litigio en Los Ángeles es solo uno de los frentes abiertos que enfrenta la Administración Trump en relación con el uso de la Guardia Nacional. La Corte Suprema analiza una apelación de emergencia sobre el despliegue en Illinois, mientras que causas relacionadas con intervenciones en Portland y Washington DC siguen pendientes en tribunales inferiores.