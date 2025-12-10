El Departamento de Guerra confirma la muerte de 87 narcoterroristas y critica la "información sensacionalista" de un importante sitio de noticias

Publicado por John Solomon 10 de diciembre, 2025

Una alta funcionaria del Departamento de Guerra declaró a Just the News que los ataques aéreos ordenados por el presidente Donald Trump contra barcos que transportaban drogas en el Caribe han matado a 87 narcoterroristas, y también repudió a uno de los medios de comunicación más famosos de Estados Unidos por su "información sensacionalista" sobre el tema.

La historia de 'The Washington Post' es criticada incluso por 'The New York Times'

La secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, criticó duramente a The Washington Post por un informe -cuya veracidad ha sido cuestionada por el almirante al mando de la misión militar estadounidense contra los cárteles de la droga venezolanos- según el cual el secretario Pete Hegseth había sugerido matar a los supervivientes de un barco alcanzado por misiles. The New York Times desmintió recientemente la noticia del Post.

"Es increíblemente frustrante", dijo Wilson sobre la reciente noticia publicada en el Post. "Pero, ya sabes, creo que las personas que trabajan en la Administración Trump, por desgracia, están muy acostumbradas a ello. Hemos visto cómo los principales medios de comunicación mienten una y otra vez sobre los logros de este presidente, y esta administración no es diferente. Así que seguiremos luchando contra las noticias falsas y contraatacando".

"Y esa noticia del Washington Post que mencionaste era especialmente escandalosa. Atribuyeron al secretario de Guerra una cita que él nunca dijo. Eso es periodismo absolutamente sensacionalista, y cualquiera que lea The Washington Post debería replantearse de dónde obtiene sus noticias. Afortunadamente, creo que muchos de sus lectores se han ido a otros medios porque se han dado cuenta de que ya no pueden confiar en medios como The Washington Post".

Wilson supervisa una operación de respuesta rápida que responde con celeridad a los informes de los medios de comunicación que el Departamento de Guerra considera inexactos o engañosos.

Ella también ha liderado un equipo que dio la bienvenida a una nueva generación de periodistas en el Pentágono, luego de que las organizaciones de medios tradicionales, que durante décadas gestionaron el grupo de prensa de la agencia, abandonaran su cobertura en medio de una disputa por lo que consideraron una reacción exagerada a las normas de acreditación de prensa establecidas por el equipo de Hegseth. Las normas que el equipo de Hegseth nunca propuso, a pesar de las objeciones sin fundamento de los medios tradicionales, incluían la revisión previa a la publicación de historias que la administración pudiera haber considerado objetables. Las “nuevas” reglas simplemente pedían a los reporteros actuar dentro de la ley en lo relativo a la solicitud de material clasificado.

"Un cambio total de mentalidad"

Wilson elogió el trabajo que ha realizado el Ejército en la lucha contra los barcos que transportan drogas y que intentan llevar fentanilo a las costas estadounidenses desde los cárteles venezolanos, y proporcionó nuevas estadísticas sobre sus éxitos. Afirmó que tanto los estadounidenses como sus tropas en primera línea están acogiendo con entusiasmo la nueva misión liderada por el Comando Sur del Ejército.

"Hemos visto un cambio total de mentalidad, y creo que ha sido realmente importante para nuestros guerreros que están en esta zona, en Centroamérica y Sudamérica, desplegados allí", explicó. "Anteriormente, han estado trabajando en un montón de cosas como el cambio climático. Eso es más o menos por lo que el Comando Sur era conocido".

"Ahora, el Comando Sur está luchando activamente contra estos narcoterroristas, habiendo eliminado a 87 hasta la fecha y garantizando la seguridad del pueblo estadounidense", añadió. "Y, al fin y al cabo, eso es lo que nuestros guerreros se comprometieron a hacer, y eso es lo que el presidente Trump quiere que puedan hacer sin obstáculos".

Una encuesta realizada por Rasmussen Reports este otoño reveló que el 62 % de los estadounidenses apoyaba el uso del Ejército para atacar los barcos narcotraficantes. El presidente Donald Trump sugirió que podría ampliar la misión desde el mar hasta tierra firme.

Wilson dijo que el Departamento de Guerra se centra en los actuales ataques aéreos, pero tiene planes de contingencia para cualquier operación terrestre que ordene el presidente.

"Si eres un narcoterrorista, sin importar de qué país seas, ya sea Venezuela u otro país, y deseas envenenar al pueblo estadounidense, te cazaremos y te mataremos", afirmó. "El presidente Trump ha designado a estos grupos como organizaciones terroristas, lo que nos permite, en el Departamento de Guerra, asumir esta amenaza con mucha más seriedad que las administraciones anteriores".

Wilson: "Nuestros guerreros están preparados"

"Tenemos un plan de contingencia para todo. Le ofrecemos opciones al presidente. Por eso, gran parte del aumento de activos que se está observando en la región del Comando Sur, en el Caribe, donde ahora tenemos el grupo de ataque del portaviones Ford, tiene precisamente ese objetivo: ofrecer opciones al presidente para que, si el comandante en jefe ordena al Departamento de Guerra que tome medidas, estemos preparados", añadió. "Nuestros guerreros están a la espera. Y les diré que nadie esperará al Departamento de Guerra si llega el momento de actuar".

© Just The News