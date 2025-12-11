El Senado rechazó extender los subsidios de Obamacare: se espera que expiren a fin de año

Publicado por Joaquín Núñez 11 de diciembre, 2025

El Senado rechazó extender los subsidios a la salud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare), por lo que se espera que expiren a fin de año. La votación finalizó con 51 votos a favor y 48 en contra, lejos de los 60 votos necesarios para aprobarse. Cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas: Josh Hawley (R-MO), Lisa Murkowski (R-AK), Susan Collins (R-ME) y Dan Sullivan (R-AK). Tanto Collins como Sullivan buscarán la reelección en 2026.

Estos subsidios fueron clave primero en el cierre y después en la apertura del Gobierno, con los republicanos finalmente comprometiéndose a convocar una votación al respecto. Algunos demócratas ya habían mostrado entonces su descontento, argumentando que era prácticamente imposible llegar a los 60 votos a favor.

"Los republicanos del Senado acaban de empujar al pueblo estadounidense al precipicio sin paracaídas y con un ancla atada a los pies. Los republicanos son ahora los responsables de la crisis sanitaria en Estados Unidos", declaró Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, luego de la votación.

"Quiero que todos los aquí presentes comprendan lo que acaba de suceder en el Senado. Los republicanos del Senado acaban de empujar al pueblo estadounidense al vacío sin paracaídas y con un ancla atada a los pies. Los republicanos acaban de bloquear el proyecto de ley de los demócratas para una prórroga limpia y sencilla de los créditos fiscales de la ACA. Era la última oportunidad que tenían para garantizar que las primas de los ciudadanos no se dispararan en los próximos meses. Los demócratas hicieron su trabajo, pero ahora los republicanos han elegido las consecuencias", añadió.

A pesar de haber sido aprobados inicialmente por la legislación insignia del presidente Barack Obama, estos subsidios fueron extendidos bajo el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación, ambas legislaciones financiadas por Joe Biden. Se estima que los subsidios de Obamacare alcanzan a unos 22 millones de estadounidenses.

El Senado rechazó el mismo jueves el plan alternativo presentado por el Partido Republicano, que hubiese reemplazado los subsidios de Obamacare por nuevas cuentas de ahorro. Este plan fue impulsado por los senadores Bill Cassidy (R-LA), Mike Crapo (R-ID). Todos los demócratas votaron en contra, al igual que Rand Paul (R-KY).

"En lugar de que el 100% de este dinero vaya a las aseguradoras, dediquémoslo a los pacientes. Al darles una cuenta que controlan, les damos el poder”, declaró Cassidy, presidente del Comité de Salud del Senado, sobre su propuesta alternativa.