Los Falcons ponen en aprietos a los Buccaneers con una espectacular remontada de la mano de Cousins y Pitts

Zane González patea la pelota en lo que sería el punto decisivo ante los Buccaneers ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 12 de diciembre, 2025

Los Atlanta Falcons firmaron una espectacular remontada ante los Tampa Bay Buccaneers para imponerse por 29-28 en un encuentro que llegaron a ir perdiendo por 14 puntos. El mariscal de campo Kirk Cousins tuvo un papel trascendental en el resultado, que se decidió con un gol de campo de 43 yardas de Zane González en el último suspiro.

Los de Georgia, que ya no cuentan con posibilidad de acceder al playoff, complicaron la clasificación a los floridianos, que quedan con un registro de 7 victorias y 7 derrotas se sitúa en segundo lugar de la División Sur de la National Football Conference.

Una dolorosa derrota... con consecuencias aún más dolorosas

La derrota, la sexta en ocho partido para los Buccaneers, deja el liderato en manos de los Carolina Panthers (7-6), que podrían poner tierra de por medio si consiguen imponerse en su partido contra los New Orleans Saints, uno de los peores equipos esta temporada (3-10).

Panthers y Buccaners se jugarán gran parte de sus aspiraciones en el partido que les enfrentará directamente la próxima semana.

Cousins y Pitts, conexión letal

Los Falcons aprovecharon un error crítico de Baker Mayfield en el último cuarto y consiguieron dar la vuelta al encuentro y evitar la que habría sido su tercera derrota consecutiva.

A pesar del postrero gol de González, el partido comenzó a ganarse en las manos de Kirk Cousins, quién selló su mejor actuación desde su regreso. El quaterback lanzó para 373 yardas y tres anotaciones, todas dirigidas a Kyle Pitts.

El propio Pitts también vivió su mejor partido como profesional, terminando con 11 recepciones para 166 yardas. Se trata de la primera vez que consigue superar las 100 yardas en la NFL. Además, se convirtió en el primer ala cerrada en conseguir más de 150 yardas y tres touchdowns desde que lo hiciera Shannon Sharpe, miembro del Salón de la Fama, en 1996.