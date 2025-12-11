La Cámara de Representantes da luz verde a un proyecto de defensa militar por $901.000 millones

Publicado por Sabrina Martin 10 de diciembre, 2025

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) por 312 votos a 112, avanzando un paquete de 901 mil millones de dólares para el Pentágono. La legislación ahora pasa al Senado, donde se espera una votación sobre un texto ya negociado entre ambas cámaras, resultado de semanas de conversaciones entre los líderes republicanos.

La aprobación se garantizó después de una votación procesal muy ajustada (215-211) en la que cuatro republicanos conservadores —Anna Paulina Luna, Marjorie Taylor Greene, Tim Burchett y Lauren Boebert— cambiaron sus votos y permitieron que la iniciativa avanzara, frente a la oposición de los demócratas.

Tensiones internas, pero avances conservadores

Algunos republicanos se opusieron al paquete por incluir 400 millones de dólares anuales para Ucrania y por no prohibir que la Reserva Federal impulse una Moneda digital del banco central (CBDC). Aun así, la versión final incorpora varias prioridades conservadoras: eliminación de políticas DEI en el Pentágono, recortes de 20 mil millones de dólares en programas considerados obsoletos y un aumento salarial del 4 % para el personal enlistado.

La ley también mantiene límites a cambios en la presencia militar en Europa y Corea del Sur y retiene parte del presupuesto de viajes del secretario de Defensa hasta que el Pentágono entregue grabaciones de operaciones antidrogas cerca de Venezuela.