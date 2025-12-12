Mike Johnson: "La Biblia es clara: Judea y Samaria son la Tierra de Israel"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de diciembre, 2025

El representante Mike Johnson (republicano por Luisiana), presidente de la Cámara de Representantes, dijo esta semana en Washington al presidente del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, de visita en la capital estadounidense, que "Judea y Samaria son la Tierra de Israel", según informó el jueves la oficina de Dagan

"Visité Samaria, tanto como miembro del Congreso antes de convertirme en presidente de la Cámara, como el verano pasado en calidad de presidente, junto con un pequeño grupo de colegas", le dijo Johnson a Dagan, según un comunicado en hebreo que el Consejo Regional de Samaria proporcionó a JNS el jueves.

"La Biblia es clara: Judea y Samaria son la Tierra de Israel. No entiendo por qué debatimos esto de nuevo cada día", dijo Johnson, y añadió: "El pueblo de Israel sabe quién está con ellos en este momento de crisis. Lo reconocen y lo valoran".

Durante su reunión, Dagan obsequió a Johnson con una obra de arte en cobre que representaba lugares bíblicos del norte de Samaria, entre ellos la tumba de José en Nablus (Siquem), el monte Gerizim y el monte Ebal, y las antiguas columnas de Samaria (Sebastia), la capital del Reino de Israel.

"Luchamos juntos por la justicia. Judea y Samaria son justicia, y son seguridad. Ninguna nación en la tierra tiene una conexión con su patria tan profunda como la que el pueblo judío tiene con la Tierra de Israel-especialmente con Judea y Samaria, la tierra de la Biblia", dijo Dagan al orador.

"Hace dos mil años, los profetas Jeremías, Amos y Ezequiel predijeron que el pueblo de Israel regresaría a su tierra, reconstruiría las colinas de Samaria, plantaría viñedos y produciría vino", continuó Dagan.

"Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy", dijo. "No hay mayor justicia que cumplir las palabras de los profetas en la Tierra de Israel, particularmente en el corazón bíblico de Judea y Samaria".

"Antes, y sin duda después del 7 de Octubre, todos tenemos claro que no se trata solo de una cuestión de justicia, sino también del escudo protector del Estado de Israel", afirmó Dagan, en referencia a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra pueblos de la frontera sur.

"Por lo tanto, es también lo que aporta seguridad al mundo occidental y a los Estados Unidos", dijo.

Dagan viajó a la capital estadounidense para asistir a tres días de reuniones destinadas a promover la soberanía israelí sobre Judea y Samaria, según anunció su oficina. Se reunió con legisladores, altos funcionarios de la Administración Trump y destacadas figuras evangélicas.

El miércoles, Dagan habló en una "histórica" audiencia del Subcomité de Oriente Medio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. La audiencia, titulada "Comprender Judea y Samaria: Dinámica histórica, estratégica y política en las relaciones entre Estados Unidos e Israel", marcó el primer uso del "nombre histórico y preciso" de la región, según la declaración de Dagan.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha liderado una campaña sin precedentes para ampliar el control de Judea y Samaria, aprobando unas 50.000 viviendas y más de 50 nuevas comunidades judías desde finales de 2022.

A fecha de 1 de enero, 529.704 judíos vivían en Judea y Samaria, lo que supone aproximadamente el 5,28% de la población del Estado judío.

Casi el 70% de los israelíes quieren que Jerusalén extienda la plena soberanía legal sobre el territorio en disputa, según una encuesta realizada el 29 de enero.

El 4 de agosto, Johnson declaró que Judea y Samaria pertenecen al pueblo judío "por derecho", al convertirse en el funcionario estadounidense de más alto rango en cruzar las líneas anteriores a 1967 del Estado judío con Samaria.

Según el diario Israel Hayom, Johnson visitó la ciudad de Ariel, en Samaria, con el consentimiento expreso del presidente estadounidense Donald Trump y el Departamento de Estado.

© JNS