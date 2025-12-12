Publicado por Carlos Dominguez 12 de diciembre, 2025

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, organizaron este jueves la ceremonia anual de encendido del árbol navideño del Capitolio del estado de California. La ceremonia incluyó la participación de un par de gemelos de cinco años de Altadena, quienes tuvieron el honor de encender el imponente árbol adornado con miles de luces y ornamentos.

La publicación oficial de Newsom para anunciar el evento en X desató críticas inmediatas y severas al omitir cualquier mención de la Navidad, optando por un saludo genérico de “Felices Fiestas” y presentando el acto como la “94.ª Ceremonia Anual de Encendido del Árbol”.

Aunque en el vídeo compartido en X se escucha a Newsom desear “Feliz Navidad” a la multitud presente en el evento, los usuarios de la red social se apresuraron a criticar que nunca lo escribiera en el texto de su tuit.

"Se llama Navidad cuando recordamos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo", escribió un usuario. "Eso es un 'Árbol de Navidad' para ti, amigo", respondió otra persona al tuit del gobernador.

Otro usuario reaccionó escribiendo: "Me gustas Gavin, pero llámalo Navidad. A otros festivales religiosos los llamamos por su nombre Diwali, etc. Soy ateo y no me ofende la terminología o doctrina religiosa".

Newsom no titubea al nombrar otras festividades

Así como lo señala el usuario de X, en octubre Newsom deseó "Feliz Diwali" a todos los californianos con motivo de la conmemoración de este festival hindú, celebrado durante cinco días cada otoño.

"¡Feliz Diwali, California! Hoy celebramos el Festival de las Luces: la victoria espiritual de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal y del conocimiento sobre la ignorancia", declaró el gobernador en su tuit.

Asimismo, en marzo, Newsom tampoco titubeó al desear "Eid Mubarak" -una felicitación tradicional en árabe- para desearle a California "paz, gratitud y bendiciones" durante el final del "Ramadan".

"Eid Mubarak, California", escribió Newsom.

"Mientras las familias y las comunidades se reúnen para celebrar el final del Ramadán, que este día esté lleno de paz, gratitud y bendiciones compartidas", añadió.