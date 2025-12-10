Nueva York: Mamdani defiende el nombramiento de un atracador convicto como miembro de su equipo en el área de seguridad pública

Publicado por Carlos Dominguez 10 de diciembre, 2025

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, defendió el martes su decisión de nombrar a Mysonne Linen, un rapero y activista que fue condenado por robo a mano armada a finales de la década de 1990, como parte de su equipo de transición para que lo asesore sobre el sistema de justicia penal.

De acuerdo con el New York Daily News, Linen fue condenado por el robo a mano armada de dos taxistas en 1997 y 1998, delitos por los que cumplió siete años de prisión. Desde entonces, el individuo ha sostenido que fue falsamente acusado.

Su nombramiento dentro del equipo de Mamdani se anunció el 26 de noviembre en una publicación de Instagram de Until Freedom, una organización de justicia social con sede en la ciudad de Nueva York, de la que, según Fox News, Linen es el líder.

Mamdani sostiene que la experiencia vivida por el individuo y su perspectiva sobre la justicia penal ayudarán a configurar un Gobierno municipal más inclusivo.

"Hemos reunido a un equipo de más de 400 neoyorquinos que forman parte de 17 comités diferentes", dijo Mamdani al ser interrogado por Fox News. "Se trata de neoyorquinos que aportan su profundo conocimiento de las políticas y la política de la ciudad, los ámbitos en los que han tenido éxito y aquellos en los que han fracasado, y tendremos en cuenta todas sus experiencias y análisis a la hora de construir una ciudad para todos y cada uno de los ciudadanos", añadió.

"Está mal", declaró por su parte a The New York Post (NYP) la viuda de uno de los taxistas que fue presuntamente robado por Linen. "¿Alguien que cometió ese tipo de delito y luego lo nombran asesor en materia de criminalidad?", dijo la mujer, que pidió no ser identificada.

Algunos de los activistas antipolicía que asesorarán a Mamdami

A finales de noviembre, Mamdani dio a conocer una lista de miembros del Comité de Seguridad Comunitaria, un grupo de 26 personas que le asesorará en materia de justicia penal. El City Journal (CJ) reportó que la lista incluye varios activistas que no sólo se muestran abiertamente hostiles hacia las fuerzas del orden, sino que también rechazan el concepto mismo del castigo carcelario.

Algunos en el equipo de transición de Mamdani quieren reducir drásticamente la población carcelaria de Nueva York, en consonancia con el compromiso del socialista de cerrar la prisión de Riker's Island.

De acuerdo con el CJ, Meg Egan, de la Asociación de Prisiones de Mujeres, ayudó a diseñar el plan para cerrar dicha prisión.

"Ella ha imaginado un futuro en el que el encarcelamiento sea 'obsoleto' y ha argumentado que las cárceles de los distritos que sustituyan a Rikers deberían 'centrarse en la atención más que en la seguridad o el control'", aseguró el City Journal.

Por otra parte, el miembro del comité Janos Marton se presentó como candidato a fiscal del distrito de Manhattan con un programa electoral que proponía "poner fin a la guerra contra las drogas" mediante la abolición de la Fiscalía Especial contra los Estupefacientes de la ciudad de Nueva York. Marton también ha argumentado que los casos de conducta indebida por parte de la policía brindan la oportunidad de "reducir el presupuesto policial para que haya menos agentes".

Otro miembro del comité citado por el CJ es Max Markham, director ejecutivo del Proyecto Policial de la Universidad de Nueva York, quien en una entrevista con una organización sin fines de lucro el mes pasado afirmó que la ciudad no necesita enviar a la policía a atender llamadas relacionadas con "control de animales, robos de propiedad, accidentes de tráfico y remolques".

Según el City Journal, casi la mitad de los miembros del Comité de Seguridad Comunitaria están presionando para que se lleve a cabo una reforma radical de seguridad pública, lo que, según el mismo, convertiría a los neoyorkinos en "sujetos de prueba" en el mayor experimento contra las fuerzas del orden del mundo.