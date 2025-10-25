Guía del voto temprano en la ciudad de Nueva York: fechas, lugares y principales candidatos

Publicado por Santiago Ospital 25 de octubre, 2025

El voto temprano en la ciudad de Nueva York comenzó este sábado 25 de octubre y se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre. Los neoyorquinos que se hayan registrado a tiempo podrán ejercer su derecho al voto en cualquiera de las fechas habilitadas, aunque deben tener en cuenta que los horarios de apertura y cierre varían según el día.

A continuación, todos los detalles sobre plazos, ubicaciones, horarios y candidatos en la contienda por la alcaldía y otros cargos locales:

¿Cuál es la fecha límite para registrarse?

La última fecha para registrarse para votar es el 25 de octubre. Los votantes que lo hayan hecho a tiempo, podrán votar de manera anticipada desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Los neoyorquinos pueden consultar si se encuentran registrados en la siguiente página web. También se pueden consultar otras fechas clave en el siguiente enlace.

¿Cómo averiguar el colegio electoral?

El colegio electoral del voto temprano que le corresponde a cada votante puede ser distinto al que le tocaría el día de la elección.

El colegio electoral se puede consultar en la siguiente página web.

También es posible ver en tiempo real si un colegio electoral tiene retrasos en el siguiente mapa elaborado por la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York.

¿A qué hora abren los colegios electorales?

El horario de apertura y cierre de los colegios electorales varía según el día. Este es el cronograma, día a día:

Sábado, 25 de octubre: 9:00 a 17:00.

Domingo, 26 de octubre: 9:00 a 17:00.

Lunes, 27 de octubre: 9:00 a 17:00.

Martes, 28 de octubre: 10:00 a 20:00.

Miércoles, 29 de octubre: 10:00 a 20:00.

Jueves, 30 de octubre: 9:00 a 17:00.

Viernes, 31 de octubre: 8:00 a 16:00.

Sábado, 1 de noviembre: 9:00 a 17:00.

Domingo, 2 de noviembre: de 9:00 a 17:00.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía?

Hay siete candidatos a alcalde de Nueva York. Los tres principales son el socialista-demócrata Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea Estatal, el independiente Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, y el republicano Curtis Sliwa, fundador de Los Ángeles Guardianes.

Los tres se enfrentaron tanto en el primer debate como en el segundo debate por la alcaldía.

Otros dos candidatos abandonaron la carrera, pero igualmente figurarán en las papeletas: los independientes Jim Walden y Eric Adams, el actual alcalde de la ciudad. En las últimas horas, Adams respaldó a Cuomo.

Los últimos dos candidatos siguen en campaña, pero quedaron rezagados en las encuestas, recolectaron poco dinero y no participaron en los debates. Son Irene Estrada y Joseph Hernandez.

¿Qué otros puestos se eligen?, ¿se vota alguna medida electoral?

Los votantes también decidirán el futuro de varios puestos clave en la ciudad y algunos distritos, así como varias medidas electorales.

La ciudad elegirá a sus próximos defensor del pueblo y contralor municipal. Se definirán además los presidentes de los cinco distritos o boroughs y se llenarán más de 50 puestos en consejos municipales. Algunas áreas elegirán también fiscales y cargos judiciales.

También hay seis medidas electorales en liza, que se pueden consultar en el siguiente documento oficial: