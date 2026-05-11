Hantavirus: casos confirmados por nacionalidad

MV Hondius, el barco afectado por un brote de hantavirusAFP.

Publicado por Williams Perdomo 11 de mayo, 2026

A continuación, se presenta un resumen de los países que tienen casos confirmados o probables de ciudadanos infectados por hantavirus tras el brote en el crucero MV Hondius, según la Organización Mundial de la Salud.

Según el principal organismo de salud de la ONU y algunas autoridades sanitarias nacionales, se han confirmado ocho casos y dos están catalogados como "probables", afectando a ciudadanos de seis países.

Han fallecido tres personas; dos de ellas han dado positivo por hantavirus y una es un caso probable.

Según las autoridades sanitarias, se están investigando otros casos sospechosos y posibles contactos cercanos de las personas infectadas.

Estados Unidos

Uno de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del barco dio positivo en la prueba PCR por el virus, con un resultado leve, mientras que otro presentó síntomas leves, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos el 10 de mayo.

Países Bajos

Dos neerlandeses que viajaban en el barco han fallecido a causa del virus y se ha confirmado que uno de ellos contrajo la enfermedad.

Una pareja holandesa que había viajado por Sudamérica antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, fueron las primeras víctimas mortales.

El esposo, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y falleció el 11 de abril. Su cuerpo fue bajado del barco durante su escala en Santa Elena, una isla en el Atlántico Sur, entre el 22 y el 24 de abril.

No se le realizó ninguna prueba de hantavirus y, según la OMS, se le considera un "caso probable".

Su esposa, de 69 años, también abandonó el barco en Santa Elena al sentirse indispuesta. Su salud empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril y falleció en el hospital un día después, tras confirmarse el diagnóstico de hantavirus el 4 de mayo.

El tercer caso de hantavirus El tercer caso neerlandés fue el del médico del barco, que presentó síntomas el 30 de abril. Una prueba realizada el 6 de mayo dio positivo para la cepa andina del virus.

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​Fue evacuado a los Países Bajos el mismo día después de que el barco hiciera escala frente a las costas de Cabo Verde y su estado fue estable mientras recibía tratamiento en aislamiento.

Gran Bretaña

Se ha confirmado que dos ciudadanos británicos están infectados y uno de ellos se clasifica como un caso "probable".

Un ciudadano británico enfermó el 24 de abril con síntomas de fiebre y neumonía, y tres días después fue evacuado de la isla atlántica de Ascensión a Sudáfrica, donde fue ingresado en cuidados intensivos.

El 2 de mayo se confirmó la presencia de hantavirus en su caso, y la cepa andina se confirmó mediante secuenciación.

Un segundo ciudadano británico que trabajaba como guía en el barco presentó síntomas el 27 de abril y dio positivo en la prueba el 6 de mayo.

Fue evacuado a los Países Bajos el 7 de mayo desde Cabo Verde y su estado fue estable mientras recibía tratamiento en aislamiento.

Un tercer ciudadano británico abandonó el Hondius el 14 de abril en el archipiélago de Tristan da Cunha, en el Atlántico Sur, y fue tratado allí en aislamiento.

El 28 de abril presentó síntomas. La OMS lo catalogó como un "caso probable" a la espera de los resultados de laboratorio.

Según informaron los ministros, paracaidistas y personal médico británicos aterrizaron en la isla para entregarle suministros médicos urgentes.

Alemania

Una mujer alemana que tuvo fiebre el 28 de abril y que posteriormente desarrolló neumonía, falleció el 2 de mayo a bordo del barco.

Junto con los pacientes evacuados, se envió una muestra post mortem a los Países Bajos, donde las pruebas confirmaron la infección por el virus de los Andes.

Su cuerpo permaneció a bordo del Hondius, que tenía previsto zarpar hacia los Países Bajos desde la isla española de Tenerife a última hora del lunes.

Suiza

Un ciudadano suizo desembarcó del Hondius en Santa Elena el 22 de abril y voló a Suiza el 27 de abril vía Sudáfrica y Qatar.

Comenzó a presentar síntomas el 1 de mayo tras su llegada a Suiza. Fue tratado en aislamiento y dio positivo por el virus de los Andes el 5 de mayo.

Francia

Una mujer francesa repatriada del Hondius se sintió indispuesta a última hora del 10 de mayo y dio positivo por hantavirus, según informó la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist.