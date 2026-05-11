Venezuela: el Foro Penal confirma la muerte otro preso político en custodia del Estado

Publicado por Virginia Martínez 11 de mayo, 2026

La ONG Foro Pena informó de que un preso político murió en custodia del Estado venezolano. De esta manera, suma al menos 20 personas detenidas por razones políticas que fallecen en cárceles de ese país desde 2014.

El cuerpo del exconcejal José Manuel García Sabino fue hallado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a 400 kilómetros de Caracas. No hay información oficial de las autoridades policiales ni del Ministerio Público sobre las causas del fallecimiento.

García Sabino "había denunciado hechos de corrupción dentro de la alcaldía", afirmó el exfiscal Zair Mundaray, quien se encuentra en el exilio. Calificó la detención del exconcejal como "claramente política".

"El cuerpo fue hallado el día de hoy, 10 de mayo de 2026, y posteriormente trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, a los fines de determinar oficialmente la causa de muerte, lo cual hasta el momento no ha sido reportado de manera oficial", dijo la coordinadora regional de Foro Penal.