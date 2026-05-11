La controversia de los pañales: Newsom bajo fuego por un contrato millonario vinculado a su esposa

Publicado por Diane Hernández 11 de mayo, 2026

El gobernador de Gavin Newsom enfrenta una creciente tormenta política tras revelarse que el estado de California destinó cerca de 20 millones de dólares a un programa de distribución gratuita de pañales administrado por una organización sin fines de lucro estrechamente vinculada al círculo político y personal de la familia Newsom.

La controversia gira en torno a la iniciativa 'Golden State Start', presentada por la administración estatal como un programa pionero destinado a entregar pañales gratuitos a todos los recién nacidos en hospitales de California. Sin embargo, críticos conservadores y opositores políticos aseguran que el proyecto podría representar un caso de favoritismo político, tráfico de influencias y uso cuestionable de fondos públicos.

Un programa social convertido en escándalo político

La iniciativa fue anunciada antes del Día de la Madre como una alianza entre el estado de California y Baby2Baby, organización benéfica con sede en Los Ángeles dedicada a distribuir productos básicos para niños y familias de bajos recursos.

Según cifras divulgadas por el estado 7,4 millones de dólares ya fueron aprobados, y otros 12,5 millones están propuestos para el presupuesto 2026-2027.

En total, el programa podría superar los 20 millones de dólares financiados con dinero de los contribuyentes.

La administración de Newsom ha defendido el proyecto como "el primer programa del país que proporciona pañales gratuitos a todos los bebés recién nacidos en California".

Pero el entusiasmo inicial rápidamente dio paso a preguntas incómodas sobre cómo se otorgó el acuerdo y quiénes se benefician realmente de él.

El vínculo con la esposa del gobernador

El centro de la polémica involucra a Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador y fundadora del California Partners Project, una organización enfocada en promover liderazgo femenino y equidad de género.

La controversia surge porque Norah Weinstein, codirectora ejecutiva de Baby2Baby, también forma parte de la junta directiva del California Partners Project de Siebel Newsom.

Para los críticos, esa relación evidencia una preocupante superposición entre redes políticas, organizaciones sin fines de lucro, financiamiento estatal, y conexiones personales del círculo del gobernador.

"¿Por qué cuesta tanto?": las críticas sobre el dinero público

Uno de los ataques más fuertes vino de Steve Hilton, candidato republicano a gobernador de California y exasesor político conservador.

Hilton cuestionó duramente el costo del programa:

"Si se tiene en cuenta la cantidad de pañales que planean enviar y el dinero que está gastando en ello, son 50 centavos por cada uno, lo que es como 100 veces más caro que comprarlos en Costco". Y añadió: "¿Pero de dónde viene el dinero? De nosotros".

El republicano acusó además a Newsom de utilizar programas estatales para beneficiar a aliados y redes cercanas al poder político demócrata.

"En lugar de quedarse con nuestro dinero y destinarlo a algún plan que beneficie a sus amigos y compinches, ¿por qué no nos dejan conservar más dinero desde el principio para que podamos decidir cómo gastarlo?".

Una red de conexiones políticas bajo la lupa

Las críticas también apuntan a los vínculos políticos de otras figuras relacionadas con Baby2Baby.

Kelly Sawyer Patricof, otra de las directoras ejecutivas de la organización, está casada con el productor de cine Jamie Patricof. A su vez, Alan Patricof —padre de Jamie— es un conocido inversionista y donante histórico del Partido Demócrata, con conexiones que se remontan a la era Clinton.

Aunque no existe evidencia pública de ilegalidad, opositores consideran que el caso refleja cómo organizaciones sin fines de lucro conectadas políticamente continúan recibiendo contratos y financiamiento estatal millonario.

Newsom defiende el programa

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​En tanto los funcionarios estatales argumentan que el poder de compra de California permitirá ampliar el acceso a productos esenciales para recién nacidos, aliviará costos para familias vulnerables, y reducirá desigualdades en el acceso a suministros básicos para bebés.

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​Hasta ahora, ni la oficina de Newsom ni Baby2Baby han respondido públicamente en detalle a las acusaciones sobre posibles conflictos de interés. Pese al escándalo, la oficina del gobernador continúa promoviendo 'Golden State Start' como una iniciativa emblemática de bienestar infantil.​En tanto los funcionarios estatales argumentan que el poder de compra de California permitirá ampliar el, aliviará costos para familias vulnerables, y reducirá desigualdades en el​Hasta ahora, ni la oficina de Newsom ni Baby2Baby han respondido públicamente en detalle a las acusaciones sobre posibles conflictos de interés.

¿Dónde termina la filantropía y dónde comienza la influencia política?

Para los críticos conservadores, el caso representa otro ejemplo de contratos públicos otorgados a redes cercanas al poder, organizaciones sin fines de lucro funcionando como extensiones políticas, y falta de transparencia en el uso de dinero estatal.

Mientras tanto, defensores del programa sostienen que el objetivo principal sigue siendo ayudar a familias necesitadas y garantizar que todos los recién nacidos tengan acceso a productos básicos esenciales.

Lo cierto es que, en un momento de alta tensión política y económica en California, el programa de pañales que buscaba convertirse en símbolo de apoyo social terminó transformándose en una nueva batalla sobre ética gubernamental, influencia política y manejo del dinero de los contribuyentes.