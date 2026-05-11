Los CDC defienden su respuesta al hantavirus y afirman que "no es COVID"

Publicado por Just The News 11 de mayo, 2026

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades defendió este domingo la respuesta de la agencia al potencialmente mortal hantavirus horas antes de que 17 estadounidenses -que habían estado a bordo de un crucero donde se produjo el brote- regresaran al país.

"El mensaje clave que quiero mandar al público es que esto no es covid-19," dijo el director en funciones de los CDC, Jay Bhattacharya, en la CNN. "Esto no va a conducir al tipo de brote".

La Organización Mundial de la Salud anunció el 3 de mayo que tres pasajeros habían muerto y otros tres habían enfermado por un presunto brote de hantavirus a bordo del crucero en el océano Atlántico. El domingo, los pasajeros empezaron a abandonar el barco, el MV Hondius, tras su llegada a las costas de Tenerife, en las Islas Canarias (España).

Las autoridades declararon que ninguna de las más de 140 personas que seguían a bordo presentaba síntomas de hantavirus.

Un avión del Departamento de Estado trasladó a los 17 estadounidenses a bordo del barco a Omaha, Nebraska. El vuelo llegó sobre las 2:30 de la madrugada, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Uno de los pasajeros que presenta síntomas leves del virus será trasladado a otro lugar para poder ser tratado. Otro dio positivo "leve" a la cepa andina del virus, y otros dos viajaron en las unidades de biocontención del avión "por precaución", dijo también el HHS.

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