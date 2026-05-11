Hantavirus: uno de los estadounidenses que regresan a casa dan positivo, un segundo presenta síntomas

Publicado por Israel Duro 11 de mayo, 2026

El Hantavirus llegó a EEUU. Así lo confirmaron los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud (HHS) en un comunicado, al informar de que uno de los 17 pasajeros estadounidenses del MV Mondius que están siendo repatriados en avión ha dado positivo a la enfermedad. Además, un segundo nacional presenta síntomas.

Ambos se encuentran "en las unidades de biocontención de la aeronave por motivos de precaución". De acuerdo con la información facilicitada por el HHS, ambos casos presentan una sintomatología leve.

Llegada a Nebraska

El comunicado también señala que "por el momento, el transporte aéreo trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC) de la ASPR, situado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska/Nebraska Medicine, en Omaha (Nebraska), antes de llevar a los pasajeros con síntomas leves a un segundo RESPTC en su destino final".

Antes de que los demás afectados puedan moverse libremente, las CDC señalaron que "a su llegada, a cada centro, cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados en función de su estado".