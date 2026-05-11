Hantavirus: uno de los estadounidenses que regresan a casa dan positivo, un segundo presenta síntomas
Los CDC, que colaboran con el Departamento de Estado en la repatriación de los nacionales que viajaban en el crucero donde se produjo el brote que deja hasta el momento tres fallecidos, informó de que los dos afectados viajan hacia Nebraska "en las unidades de biocontención del avión, por motivos de precaución".
El Hantavirus llegó a EEUU. Así lo confirmaron los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud (HHS) en un comunicado, al informar de que uno de los 17 pasajeros estadounidenses del MV Mondius que están siendo repatriados en avión ha dado positivo a la enfermedad. Además, un segundo nacional presenta síntomas.
Ambos se encuentran "en las unidades de biocontención de la aeronave por motivos de precaución". De acuerdo con la información facilicitada por el HHS, ambos casos presentan una sintomatología leve.
Llegada a Nebraska
El comunicado también señala que "por el momento, el transporte aéreo trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC) de la ASPR, situado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska/Nebraska Medicine, en Omaha (Nebraska), antes de llevar a los pasajeros con síntomas leves a un segundo RESPTC en su destino final".
Antes de que los demás afectados puedan moverse libremente, las CDC señalaron que "a su llegada, a cada centro, cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados en función de su estado".
Francia confirma otro positivo entre sus nacionales e identificó a 22 contactos
Los cinco franceses que participaban en el crucero han sido repatriados y puestos en aislamiento en París. Todos ellos "están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio. Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso", por un mínimo de 15 días, añadió la ministra.
En cuanto a los casos de contacto, la ministra confirmó que se ha identificado a una veintena de franceses: ocho entre los pasajeros del vuelo del 25 de abril entre San Helena y Johannesburgo, que "fueron aislados rápidamente", y 14 a bordo del vuelo Johannesburgo-Amsterdam.
"Pedimos" a estos 14 pasajeros "que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento", dijo Stéphanie Rist.