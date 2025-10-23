EEUU extiende su campaña antidrogas y hunde dos narcolanchas en el Pacífico dejando cinco “narcoterroristas” muertos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de octubre, 2025

Estados Unidos amplió este miércoles su campaña contra antinarcóticos al hundir dos embarcaciones en el Pacífico Oriental en ataques que, según el secretario de Guerra Pete Hegseth, dejaron cinco presuntos “narcoterroristas” muertos, dos en el primer golpe ordenado ayer y tres en otro realizado hoy.

Ambos hechos, anunció Hegseth en X, ocurrieron en aguas internacionales y, según el Departamento de Guerra, las naves transitaban por rutas conocidas de tráfico de drogas. Las tropas estadounidenses no sufrieron ningún tipo de daño durante los ataques.

“Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental”, escribió Hegseth en la tarde del miércoles. “Los narcoterroristas que intenten traer veneno a nuestras costas no encontrarán puerto seguro en ninguna parte del hemisferio. Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón: solo justicia”.

En el anuncio del segundo ataque, publicado en la noche, Hegseth volvió a comparar a los cárteles de la droga regionales con Al Qaeda. En los últimos meses, la Administración Trump ha designado a los cárteles mexicanos, a la banda venezolana Tren de Aragua, al Cártel de los Soles (vinculado al régimen de Nicolás Maduro), a las guerrillas colombianas y a otros grupos irregulares como organizaciones terroristas.

“Nuestra inteligencia sabía que la embarcación participaba en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, que se efectuó en aguas internacionales. Los tres terroristas fueron abatidos y ninguna fuerza estadounidense resultó perjudicada en este ataque”, detalló el secretario de Guerra sobre el segundo ataque.

“Estos ataques continuarán, día tras día. No son simplemente correos de droga: son narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades. Estas DTO son la “Al Qaeda” de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos, hasta que la amenaza contra el pueblo estadounidense sea extinguida”.

La expansión de las operaciones militares estadounidense al Pacífico marca un salto respecto a las operaciones previas en el Caribe. Desde principios de septiembre, la Casa Blanca reconoció la destrucción de, al menos, ocho embarcaciones—entre ellas un semisumergible— y más de 30 personas abatidas en una serie de ataques antinarcóticos.

Las autoridades estadounidenses han vinculado varias de esas lanchas a redes con conexiones en Venezuela; la Administración Trump sostiene que grupos como el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales como el Cártel de los Soles actúan desde puertos y costas venezolanas, argumento que sirve de marco para las operaciones militares y encubiertas en la región.

En al menos uno de los ataques recientes, el Pentágono identificó la embarcación como vinculada al ELN, un grupo guerrillero colombiano, y confirmó que tres personas murieron en ese episodio.

Mientras los ataques en los mares siguen a ritmo acelerado, Trump ya anunció que el siguiente paso de la operación antinarcóticos es ir por tierra, en territorio extranjero. Según diversos reportes, ya hay planificación para atacar objetivos en territorio venezolano, una decisión que elevaría indudablemente el conflicto poniendo toda la presión sobre los hombros del dictador Nicolás Maduro, quien alertó este miércoles que el Ejército venezolano cuenta con 5.000 misiles antiaéreos rusos para contrarrestar agresiones.