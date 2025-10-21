Los demócratas bloquean por undécima vez el plan republicano para reabrir el Gobierno

Publicado por Sabrina Martin 20 de octubre, 2025

Los demócratas del Senado volvieron a rechazar este lunes el plan republicano para reabrir el Gobierno federal, que se mantiene paralizado desde hace casi un mes. Fue la undécima votación fallida en medio de un estancamiento que amenaza con prolongarse aún más, mientras ambos partidos se acusan mutuamente de impedir una salida.

Los republicanos esperaban que, tras un fin de semana de manifestaciones organizadas por grupos progresistas, los senadores demócratas mostraran disposición a negociar. Sin embargo, el bloque encabezado por el líder de la minoría, Chuck Schumer (D–N.Y.), volvió a votar para impedir el avance del proyecto de ley de financiación presentado por la mayoría republicana.

El punto de conflicto: los subsidios del Obamacare

El principal punto de conflicto sigue siendo la extensión de los subsidios del Obamacare, que expiran a fin de año. Los demócratas del Senado insisten en incluir esa medida en cualquier acuerdo de reapertura, argumentando que su eliminación afectaría a millones de beneficiarios.

Por su parte, el líder de la mayoría, John Thune (R–S.D.), reiteró que su partido está dispuesto a debatir el tema una vez que el Gobierno vuelva a operar con normalidad. “No creo que busquen una solución; creo que buscan un problema político”, advirtió el senador.

Thune también intentó avanzar con otros proyectos de ley, incluida la asignación anual para defensa, pero los demócratas bloquearon las mociones procedimentales. Según los republicanos, el cierre se ha convertido en una herramienta de presión política más que en una negociación legítima sobre el gasto público.