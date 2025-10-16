Los estadounidenses prefieren recortes de gasto en lugar de aumentos de impuestos para reducir el déficit

Publicado por Agustina Blanco 16 de octubre, 2025

Una encuesta reciente de Gallup, realizada del 2 al 16 de septiembre de este año, revela que los estadounidenses tienen preferencias marcadas sobre cómo abordar el déficit presupuestario federal, con una inclinación general hacia los recortes de gasto en lugar de los aumentos de impuestos.

Sin embargo, el apoyo a aumentar los impuestos a los estadounidenses de altos ingresos y reformar el código tributario también es significativo, especialmente entre demócratas e independientes.

Preferencias generales para reducir el déficit



Según la encuesta, el 49% de los adultos estadounidenses cree que el Congreso debería reducir el déficit principal o exclusivamente mediante recortes de gasto (27% "en gran parte" y 22% "solo").

Por otro lado, solo el 17% apoya recurrir principal o exclusivamente a aumentos de impuestos, mientras que el 27% prefiere una combinación equilibrada de ambas estrategias.

Estos resultados se alinean con tendencias históricas observadas por Gallup en momentos de tensiones fiscales, como en noviembre de 2012, antes del "precipicio fiscal", y en 2011, durante las negociaciones sobre el límite de la deuda federal. En ambas ocasiones, la mayoría también favoreció los recortes de gasto, aunque la preferencia por un enfoque combinado ha sido notable en el pasado.

Divisiones partidistas marcadas



Las preferencias para reducir el déficit varían significativamente según la afiliación política. Los republicanos muestran una clara inclinación hacia los recortes de gasto, con un 38% apoyando exclusivamente esta medida y un 42% favoreciéndola mayoritariamente.

En contraste, los demócratas tienden a preferir un enfoque más equilibrado: el 41% apoya una combinación de recortes de gasto y aumentos de impuestos, mientras que el 28% se inclina por priorizar los aumentos de impuestos y el 21% por los recortes de gasto.

Los independientes, por su parte, reflejan una postura más cercana al promedio nacional, con preferencias distribuidas entre las tres opciones.

Las medidas de la encuesta

La encuesta exploró el apoyo a siete medidas específicas para reducir la deuda federal. Las propuestas que cuentan con un respaldo mayoritario entre los estadounidenses:

Aumentar los impuestos sobre la renta a los ciudadanos de altos ingresos (63%)

Aumentar la recaudación mediante cambios importantes en el código tributario federal (54%).

Realizar cambios significativos en los programas Medicaid y de asistencia alimentaria para reducir su coste (49%).

Recortar el gasto en programas distintos de la defensa, la Seguridad Social y Medicare (48%)

Recortar gastos en Defensa (42%)

Aumentar los ingresos fiscales mediante la imposición de aranceles a los productos importados de otros países (41%)

Realizar cambios significativos en los programas de la Seguridad Social y Medicare para reducir su costo (39%)

Por otro lado, los republicanos muestran un apoyo mayoritario a medidas como imponer aranceles a productos importados (89%), realizar cambios significativos en programas como Medicaid y asistencia alimentaria (75%), recortar el gasto en programas no relacionados con Defensa, Seguridad Social o Medicare (72%), y reformar los programas de Seguridad Social y Medicare (56%).

Estas propuestas, sin embargo, tienen un apoyo limitado entre independientes (no más de la mitad) y aún menor entre demócratas (26% o menos).

Tendencias históricas y el cierre del gobierno



La encuesta de Gallup se llevó a cabo en un momento de intensos desacuerdos fiscales entre legisladores republicanos y demócratas, que culminaron en un cierre del gobierno el 1 de octubre hasta la actualidad.

Mientras los republicanos insisten en recortes de gasto, los demócratas abogan por un enfoque que combine aumentos de impuestos, especialmente para los más ricos, con ajustes al gasto.