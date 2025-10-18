La Corte Suprema se quedará sin dinero por el cierre del Gobierno este fin de semana, las cortes federales la semana que viene

Publicado por Misty Severi 18 de octubre, 2025

Se espera que la Corte Suprema se quede sin fondos gubernamentales el sábado, y otras cortes federales se verán afectadas por el cierre del Gobierno a principios de la próxima semana.

Se espera que la Corte Suprema permanezca en sesión durante el cierre, pero tendrá que cerrar sus puertas al público a partir del lunes, dijo la oficial de información pública de la Corte Suprema, Patricia McCabe, en un comunicado.

"La Corte Suprema continuará realizando labores esenciales como escuchar argumentos orales, emitir órdenes y opiniones, procesar la presentación de casos y proporcionar el apoyo policial y edilicio necesario para esas operaciones", dijo McCabe aThe Hill.

Los jueces federales continuarán su trabajo necesario durante el cierre, pero el personal sólo podrá realizar ciertas actividades protegidas durante el servicio. Los jueces y su personal no recibirán paga a partir del lunes, hasta que termine el cierre.

"Hasta que se resuelva el lapso en curso en la financiación del Gobierno, las cortes federales mantendrán operaciones limitadas necesarias para llevar a cabo las funciones constitucionales del Poder Judicial", dijo la oficina administrativa de las cortes de Estados Unidos.

"Cada corte de apelación, distrito y bancarrota tomará decisiones operativas respecto a cómo se llevarán a cabo sus casos y la supervisión de la libertad condicional y previa al juicio durante el lapso de financiación", agregó la oficina.

La rama judicial pudo cubrir sus operaciones pagadas hasta el 17 de octubre, y el trabajo adicional realizado durante el fin de semana será cubierto por los saldos de las tasas judiciales y otros fondos que no dependen de apropiaciones.

