Cuomo recorta distancia a Mamdani por la Alcaldía de Nueva York

Publicado por Santiago Ospital 20 de octubre, 2025

El socialista Zohran Mamdani continúa liderando cómodamente la carrera por la Alcaldía de Nueva York, pero su victoria podría verse amenazada en un eventual cara a cara con el exgobernador Andrew Cuomo según una reciente encuesta.

Tras el paso al costado del actual alcalde, Eric Adams, tres candidatos continúan en campaña por sucederle: Mamdani, Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. Si todos figuran en las papeletas del 4 de octubre, el sondeo más reciente de Gotham Polling y AARP anticipa una victoria del demócrata-socialista con el 43,2% del electorado. El independiente Cuomo obtendría el 28,9%, mientras que Sliwa, el 19.4%.

Si Sliwa se retira, sin embargo, las probabilidades de Mamdani se ensombrecen. Aunque todavía lideraría con el 44,6% del electorado, la intención de voto del exgobernador subiría al 40,7%, según los resultados de la encuesta distribuidos por The New York Post. Con un margen de error del 4%, Cuomo podría igualarlo.

Los tres candidatos se midieron la semana pasada en el primer debate. Tras la salida de Adams, Cuomo viró de estrategia para convencer a los neoyorquinos de que había sólo dos candidatos en la carrera, Mamdani y él.

Dos claves: los mayores de 50 y el costo de vida

A poco más de dos semanas de los comicios, la encuestadora sostiene que Cuomo todavía tiene terreno para crecer: el 78% de los votantes indecisos tienen 50 años o más, grupo que tiende a favorecer más al independiente que al demócrata.

"Si la contienda se reduce a dos candidatos principales, el electorado mayor de 50 años, que es con diferencia el bloque de votantes más fiable, probablemente determinará quién se convierte en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York", sostuvo el presidente de Gotham Polling & Analytics, Stephen Graves, de acuerdo con el Post.

El costo de vida es la principal preocupación de los votantes, según la encuesta de Gotham Polling y AARP. Un 68,6% señaló los altos precios como prioridad. Un 48,6% apuntó también hacia la seguridad pública y un 38,9% hacia la asequibilidad de la vivienda.

Gotham entrevistó a 1.040 potenciales votantes los dos últimos días de la semana pasada.