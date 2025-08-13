Soros y otros megadonantes de la izquierda aportaron $20 millones a grupos que financian las protestas contra la federalización de Washington DC

Publicado por Carlos Dominguez 13 de agosto, 2025

Varias organizaciones de izquierda, entre ellas Open Society Foundations, de George Soros, aportaron unos $20 millones a grupos que financian las recientes protestas contra la federalización del Departamento de Policía de Washington DC (MPD), reveló en exclusiva The New York Post.

Los militantes de Free DC, un proyecto patrocinado por las organizaciones izquierdistas sin ánimo de lucro Community Change y Community Change Action, se manifestaron este lunes en la capital contra la decisión de la Administración Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC.

De acuerdo a un análisis compartido con The NYP, Community Change y Community Change Action se han beneficiado de millones de dólares en donaciones provenientes de organizaciones progresistas como Open Society Foundations, Tides Foundation y Arabella Advisors.

Solo en 2023, Community Change y Community Change Action recibieron $4 millones de Open Society Foundations, $680.000 de Arabella y $145.000 de Tides Foundation, según descubrió Americans for Public Trust en documentos financieros compartidos con el NYP.

"DC se enfrenta a tiroteos, robos de autos y agresiones y, sin embargo, grupos progresistas como la Fundación Pritzker, George Soros y Arabella Network gastan millones de dólares en fabricar protestas que debilitan a nuestras comunidades", se lamentó Caitlin Sutherland, directora ejecutiva de Americans for Public Trust.

Arabella Advisors es una empresa de consultoría con sede en Washington DC que asesora a donantes y organizaciones progresistas sobre dónde donar dinero. De acuerdo al NYP, esta consultora gestiona varios fondos que financian a grupos progresistas, entre ellos el Sixteen Thirty Fund, Windward Fund, New Venture Fund, que también han dado dinero a Community Change y Community Change Action desde 2020.

"Resulta irónico que una protesta para 'Liberar DC' haya sido organizada por Community Change, un grupo financiado con ingentes cantidades de dinero negro para impulsar una agenda a favor de la delincuencia", añadió Sutherland en declaraciones recogidas por el NYP.

Entre 2020 y 2023, Community Change y Community Change Action recibieron $12,6 millones de Open Society Foundation, $5,6 millones de Arabella y $1,9 millones de Tides Foundation bajo numerosas subvenciones que, según el NYP, han sido catalogadas para fines tales como derechos civiles, acción social, defensa y actividades de bienestar social.

De acuerdo al NYP, no está realmente claro cuánto de este dinero ha sido utilizado directamente por Free DC.