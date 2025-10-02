Publicado por Misty Severi 2 de octubre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, cortó el miércoles los lazos de su oficina con la Liga Antidifamación (ADL), establecidos durante su mandato por el exdirector James Comey, después de que esta incluyera al Turning Point USA de Charlie Kirk en su lista de grupos extremistas.

Comey estableció vínculos con la ADL en 2017, fundada para combatir el antisemitismo. Durante una Cumbre Nacional de Liderazgo de la ADL en 2017 en Washington, el entonces director del buró profesó su amor por el grupo y dijo que el FBI estaba "enamorado" de la organización.

La ADL ha sido criticada recientemente por Elon Musk y varios republicanos por incluir a Turning Point USA en su Glosario del extremismo y el odio. La ADL retiró el listado el martes tras las reacciones en contra.

"James Comey escribió cartas de amor a la ADL e incorporó agentes del FBI a sus filas, un grupo que llevó a cabo vergonzosas operaciones de espionaje contra estadounidenses", publicó Patel en X. "Esa era ha TERMINADO. Este FBI no se asociará con frentes políticos que se hacen pasar por watchdogs".

La ADL describía en su glosario a Turning Point USA como vinculada a "una serie de extremistas de derechas" y aseguraba que había "generado el apoyo de fanáticos antimusulmanes, activistas alt-lite y algunos rincones de la ultraderecha supremacista blanca", según Fox News.

La controversia se produce apenas unas semanas después de que Kirk, fundador de Turning Point USA, fuera asesinado en una parada de su gira universitaria en Utah.

Misty Severi es reportera de noticias para Just The News.

