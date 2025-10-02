Kash Patel corta los lazos del FBI con la ADL por sus críticas al TPUSA de Charlie Kirk
La Liga Antidifamación escribió que la organización fundada por Kirk se había vinculado con "una serie de extremistas de derechas" y que había "logrado el apoyo de fanáticos antimusulmanes, activistas alt-lite y algunos rincones de la extrema derecha supremacista blanca".
El director del FBI, Kash Patel, cortó el miércoles los lazos de su oficina con la Liga Antidifamación (ADL), establecidos durante su mandato por el exdirector James Comey, después de que esta incluyera al Turning Point USA de Charlie Kirk en su lista de grupos extremistas.
Comey estableció vínculos con la ADL en 2017, fundada para combatir el antisemitismo. Durante una Cumbre Nacional de Liderazgo de la ADL en 2017 en Washington, el entonces director del buró profesó su amor por el grupo y dijo que el FBI estaba "enamorado" de la organización.
La ADL ha sido criticada recientemente por Elon Musk y varios republicanos por incluir a Turning Point USA en su Glosario del extremismo y el odio. La ADL retiró el listado el martes tras las reacciones en contra.
Sociedad
El grupo de izquierda radical ‘John Brown Gun Club’ pega carteles en la Universidad de Georgetown con apología del asesinato de Charlie Kirk
Emmanuel Alejandro Rondón
"James Comey escribió cartas de amor a la ADL e incorporó agentes del FBI a sus filas, un grupo que llevó a cabo vergonzosas operaciones de espionaje contra estadounidenses", publicó Patel en X. "Esa era ha TERMINADO. Este FBI no se asociará con frentes políticos que se hacen pasar por watchdogs".
La ADL describía en su glosario a Turning Point USA como vinculada a "una serie de extremistas de derechas" y aseguraba que había "generado el apoyo de fanáticos antimusulmanes, activistas alt-lite y algunos rincones de la ultraderecha supremacista blanca", según Fox News.
La controversia se produce apenas unas semanas después de que Kirk, fundador de Turning Point USA, fuera asesinado en una parada de su gira universitaria en Utah.