Nombran a un abogado defensor para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

La foto de arresto de Tyler Robinson Oficina del gobernador de Utah / AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de septiembre, 2025

Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista Charlie Kirk, ya tiene asignado un abogado defensor.

Se trata de la abogada Kathryn Nester, elegida para representar a Robinson en virtud de un contrato con la Comisión del Condado de Utah.

La comisión se encarga de designar abogados para aquellos acusados que no pueden costear un defensor privado.

“Esta acción cumple con la responsabilidad constitucional de la Comisión de garantizar que las personas acusadas de un delito —que no pueden pagar representación legal— cuenten con una defensa calificada”, afirmaron los funcionarios del Condado de Utah en un comunicado donde se anunció el nombramiento de Nester.

Los fiscales del condado de Utah informaron la semana pasada que Robinson, de 22 años, enfrenta cargos por asesinato agravado, descarga de arma de fuego con resultado de lesiones graves, obstrucción a la justicia, dos imputaciones por manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor. La acusación fiscal añade que solicitarán la pena de muerte para el acusado.

Según ABC News, Nester, su abogada defensora, anteriormente se desempeñó como jefa de las oficinas del defensor público federal en Salt Lake City y San Diego durante más de una década. Asimismo, la abogada tiene más de 30 años de experiencia litigando en tribunales federales y estatales manejando casos importantes de pena capital.

Nester, además, tiene experiencia representando a clientes de alto perfil. Su bufete, Nester-Lewis, se encargó del caso de Kouri Richins, la madre de Utah acusada de asesinar a su esposo con una dosis letal de fentanilo y que, posteriormente, escribió y publicó por su propia cuenta un libro infantil sobre el duelo tras la muerte de su esposo.