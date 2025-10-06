El FBI arresta a dos personas acusadas de atacar a agentes de inmigración durante el asedio con vehículos en Chicago

Kash Patel en la Casa Blanca en una imagen de archivo AFP

El director del FBI, Kash Patel, anunció este domingo en ‘X’ la detención de dos individuos presuntamente involucrados en el ataque y asedio contra agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Broadview, Chicago.

En una breve publicación, Patel precisó que los detenidos fueron acusados de agredir a oficiales federales con un arma mortal o peligrosa tras intentar embestir vehículos del DHS durante los disturbios ocurridos el sábado.

“El FBI acaba de arrestar a dos personas que presuntamente conducían estos vehículos y atacaban a nuestros agentes federales del orden. Han sido acusados de agredir a agentes federales con un arma mortal o peligrosa”, escribió Patel. “Si atacan a nuestros agentes del orden, el FBI los encontrará y los llevará ante la justicia”.

Las detenciones se producen mientras se desarrolla una gran polémica sobre la violenta emboscada contra una patrulla del DHS que realizaba labores de rutina en Broadview. Según reportó el propio Departamento de Seguridad Nacional, los agentes fueron acorralados por una caravana de unos diez vehículos antes de ser atacados con humo, piedras y gas.

Los funcionarios respondieron con disparos defensivos cuando una mujer armada intentó arremeter contra ellos.

La mujer, identificada como Marimar Martínez, fue herida y logró llegar por sus propios medios a un hospital.

En las imágenes difundidas por testigos se observa cómo su vehículo impacta contra una camioneta blanca del DHS con las luces de emergencia encendidas, mientras otro vehículo oficial intenta bloquearle el paso.

De acuerdo con las autoridades, Martínez había sido señalada previamente en un boletín de inteligencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por difundir datos de agentes y publicar mensajes incitando a atacarlos. Otro sospechoso, identificado como Anthony Ian Santos Ruiz, también fue arrestado.

La policía local, bajo controvertido escrutinio

El incidente ha generado mucha controversia entre el Gobierno federal y las autoridades locales demócratas, especialmente luego de que un despacho interno revelara que la Policía de Chicago recibió la orden de no intervenir durante la emboscada.

Fuentes de seguridad confirmaron a Fox News que el jefe de patrulla instruyó a las unidades a “mantenerse al margen” cuando los agentes federales pidieron refuerzos, pese a estar rodeados por una multitud hostil.

El episodio ocurre mientras el gobernador demócrata JB Pritzker mantiene un fuerte enfrentamiento con el presidente Donald Trump. De hecho, Pritzker denunció que la Casa Blanca pretende federalizar a 400 miembros de la Guardia Nacional de Illinois tras los disturbios, calificando la medida de “inaceptable y antiestadounidense”.