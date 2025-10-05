La policía de Chicago recibió la orden de no intervenir durante una emboscada a agentes federales

Publicado por Sabrina Martin 5 de octubre, 2025

Fuentes de seguridad confirmaron que el Departamento de Policía de Chicago recibió la orden de no acudir al llamado de auxilio de oficiales de inmigración que quedaron rodeados tras un incidente violento en las afueras de la ciudad.

Un despacho interno revisado por Fox News reveló que el jefe de patrulla del Departamento de Policía de Chicago instruyó a las unidades a mantenerse al margen cuando miembros de la Patrulla Fronteriza solicitaron apoyo. Los agentes federales afirmaron que estaban atrapados y rodeados después de un intento de embestida ocurrido el sábado por la mañana en Broadview, un suburbio de Chicago.

De acuerdo con los registros del despacho, el mensaje advertía que una treintena de oficiales de inmigración armados estaban “rodeados por una gran multitud” y pedían intervención inmediata de la policía local. Sin embargo, la instrucción fue clara: ninguna unidad debía responder.

Un operativo que terminó en violencia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los agentes federales realizaban una patrulla de rutina a unas 15 millas del centro de procesamiento de ICE en Broadview cuando una caravana de vehículos los embistió y bloqueó su paso. Los hechos ocurrieron en un punto donde, desde días antes, se mantenían grupos contrarios a las operaciones de inmigración.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, explicó que los agentes quedaron acorralados y sin posibilidad de maniobra, lo que los llevó a responder con “disparos defensivos” ante la presencia de una mujer armada. Esa mujer, identificada como Marimar Martínez, fue señalada en un boletín de inteligencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según el DHS, habría compartido información reservada sobre las operaciones federales y publicado en línea mensajes incitando a enfrentar a los agentes.

McLaughlin detalló que la mujer resultó herida pero logró conducir hasta un hospital por sus propios medios. Otro individuo, Anthony Ian Santos Ruiz, fue detenido como sospechoso de haber participado en la embestida.

El DHS describió que los oficiales fueron atacados con humo, gas, piedras y botellas. Uno de los vehículos oficiales quedó inutilizado y los agentes se vieron obligados a abandonarlo, reportando luego daños severos.