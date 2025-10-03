El senador republicano Rick Scott sobre el cierre de gobierno: “Mi esperanza es que los demócratas entren en razón”

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al senador republicano por Florida, Rick Scott, con quien conversó sobre la forma en que la falta de acuerdo entre los dos partidos ha provocado el actual cierre de gobierno con el que sigue lidiando la Administración del presidente Donald Trump. Durante la entrevista, Scott explicó que los demócratas le están haciendo un enorme daño al país mediante este cierre, el cual aseguró que solo se explica a través del “odio” que dicho partido siente por Trump.

“No me gustan los cierres, a los republicanos no le gustan los cierres, a Donald Trump no le gustan los cierres. Así que es realmente frustrante en este momento con Chuck Schumer lo que están haciendo los demócratas. […] Los republicanos votaron para continuar con el gobierno y fueron aprobados por la Cámara de Representantes. Casi todos los republicanos votaron a favor en el Senado. Los demócratas son los que, ya sabes, no apoyarán esto, así que está realmente mal, es malo para el país. […] Mi esperanza es que los demócratas entren en razón, reabramos el gobierno y continuemos trabajando para aprobar presupuestos", comentó Scott.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.