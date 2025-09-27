Agentes de ICE detuvieron a un funcionario escolar de Iowa con una orden de deportación desde 2024

Publicado por Joaquín Núñez 26 de septiembre, 2025

Ian Roberts, superintendendente de Escuelas Públicas de Des Moines, Iowa, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el funcionario estaba ilegalmente en el país tenía y cargos existentes por posesión de armas de fuego. Según la ley federal, es ilegal poseer un arma de fuego y municiones sin tener estatus legal en los Estados Unidos.

Roberts, quien nació en Guyana, estaba en Estados Unidos con una visa de estudiante vencida. A su vez, añadieron que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en mayo de 2024 y que ya no tenía autorización para trabajar.

"El DHS declaró que se encontraba en posesión de una pistola cargada, 3.000 dólares en efectivo y un cuchillo de caza de hoja fija al momento de su arresto. Poseer un arma de fuego y municiones si una persona no tiene estatus legal en Estados Unidos constituye una violación a la ley federal", informaron desde CNN sobre el arresto de Roberts.

"Este sospechoso fue detenido en posesión de un arma cargada en un vehículo proporcionado por las Escuelas Públicas de Des Moines tras huir de las fuerzas del orden federales. Esto debería servir de llamada de atención a nuestras comunidades sobre la gran labor que nuestros agentes realizan cada día para eliminar las amenazas a la seguridad pública", señaló al respecto Sam Olson, director de la oficina local de St. Paul encargada de la aplicación de las leyes migratorias.

Desde la Superintendencia de Escuelas Públicas de Des Moines señalaron que no recibieron "información confirmada sobre por qué el Dr. Roberts está detenido o los próximos pasos potenciales". Roberts asumió su puesto actual a mediados del 2023, meses después de que se emitiera la orden de deportación en su contra.

Roberts se encuentra actualmente detenido en la Cárcel del Condado de Pottawattamie, ubicada en Council Bluffs, Iowa, a unos 209 kilómetros al oeste de Des Moines y cerca del Tribunal de Inmigración de Omaha.

Kim Reynolds, gobernadora del estado y que no buscará la reelección en 2026, fue informada de la situación por las autoridades correspondientes.