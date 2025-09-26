El ICE reporta la muerte de dos inmigrantes bajo su custodia

Publicado por Diane Hernández 26 de septiembre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la muerte de dos personas bajo custodia en diferentes centros de detención, con lo que suman 18 fallecimientos de inmigrantes a cargo de esta agencia en el año fiscal, la mayor cifra en los últimos cinco años.

Ismael Ayala-Uribe, de 39 años y originario de México, falleció el 22 de septiembre en el Víctor Valley Global Medical Center en Victorville, California.

Según un comunicado, Ayala fue trasladado desde el centro de detención de Adelanto para recibir atención médica por un absceso en el glúteo y se programó una cirugía para tratarlo. Ayala también presentaba hipertensión y taquicardia anormal. Pese a los intentos de reanimación tras ser encontrado inconsciente, el mexicano murió.

La causa de su fallecimiento sigue bajo investigación.

Historial delictivo de Ismael Ayala-Uribe Ayala ingresó a Estados Unidos en fecha y lugar desconocidos. Solicitó y recibió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012. Fue declarado culpable de su primer DUI (conducir bajo los efectos del alcohol) el 23 de septiembre de 2015 en el Tribunal Superior de California en el Condado de Orange y sentenciado a tres años de libertad condicional.

​En 2016, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) denegó su solicitud de renovación de DACA. Fue declarado culpable de un segundo DUI el 12 de junio de 2019 en el Tribunal Superior de California en el Condado de Orange y sentenciado a 120 días de cárcel y cinco años de libertad condicional.

​Ayala fue arrestado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el 17 de agosto durante una acción de cumplimiento y fue transferido a Adelanto el 22 de agosto para procedimientos de inmigración.

Otra muerte en el Centro Correccional del Condado de Nassau

También un hondureño de 42 años murió en Nueva York mientras estaba detenido por el ICE.

La agencia reportó la muerte de Santos Reyes Banegas en el Centro Correccional del Condado de Nassau en East Meadow, al este de la ciudad de Nueva York, por un presunto fallo del hígado "complicado por alcoholismo", según la causa preliminar que reportó el organismo en un comunicado.

Reyes Banegas murió el pasado día 18, apenas 18 horas después de llegar al centro de detención, donde "por protocolo pasó por una revisión médica" que lo declaró admisible el 17 de septiembre, detalló la agencia gubernamental.

Las autoridades aclararon en la nota que la causa oficial de muerte del hondureño aún está bajo investigación, ya que lo encontraron inconsciente en su unidad de detención.

El ICE explicó que Reyes Banegas, "quien entró ilegalmente a Estados Unidos hace cuatro meses", admitió un historial de abuso de alcohol. La última vez que el centroamericano entró al país, tras deportaciones en 2004, 2005 y 2019, las autoridades lo arrestaron en Long Island, donde comenzaron un proceso de deportación.