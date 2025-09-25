El Departamento de Seguridad Nacional anunció medidas urgentes para proteger a ICE tras el ataque armado en Dallas

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de septiembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este miércoles que “aumentará inmediatamente la seguridad” en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a lo largo y ancho del país, luego del tiroteo mortal que tuvo lugar en la oficina de campo de la agencia en la ciudad de Dallas, Texas, donde un detenido fue asesinado.

“A la luz del horrible tiroteo de hoy, motivado por el odio hacia ICE, y de otros actos de violencia sin precedentes contra los agentes de ICE, incluidas amenazas de bomba, vehículos utilizados como armas, piedras y cócteles molotov arrojados contra oficiales, así como la difusión en línea de información privada de las familias de los agentes, el DHS comenzará de inmediato a incrementar la seguridad en las instalaciones de ICE en todo el país”, declaró el miércoles la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado en el que añadió que los oficiales de ICE enfrentan un aumento de más del 1000 % en los ataques recibidos.

Detalles del ataque

Las autoridades identificaron al tirador como un hombre de 29 años llamado Joshua Jahn, residente en el condado de Collin, Texas. Jahn disparó la mañana de este miércoles en una oficina de campo de ICE, en la que asesinó a una persona e hirió gravemente a otras. El joven murió eventualmente a causa de una herida de bala autoinfligida y ningún agente de ICE resultó herido durante el ataque.

Sobre el ataque, el director del FBI, Kash Patel, detalló en su cuenta de X: “Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de la evidencia muestra un motivo ideológico detrás de este ataque (ver foto abajo). Uno de los casquillos sin disparar recuperados estaba grabado con la frase ‘ANTI ICE’. Se proporcionarán más actualizaciones próximamente”.

Asimismo, Patel añadió: “Estos despreciables ataques políticamente motivados contra las fuerzas del orden no son algo aislado. Estamos a sólo millas de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses un individuo tendió una emboscada a otra instalación de ICE, tomando como objetivo a sus agentes. Esto debe terminar y el FBI, junto con nuestros socios, dirigirá estos esfuerzos investigativos para asegurar que quienes ataquen a nuestras fuerzas del orden sean perseguidos y sometidos al máximo rigor de la justicia”.