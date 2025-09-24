Voz media US Voz.us
Vance sobre el regreso de Kimmel al aire: "Fue bastante bondadoso, pero me gustaría que se disculpara"

Durante una entrevista con NewsNation que realizó en Carolina del Norte, el vicepresidente opinó sobre el regreso del presentador a ABC News. 

Vance en Carolina del Norte/ Alex Brandon

Vance en Carolina del Norte/ Alex BrandonAFP

Joaquín Núñez
Joaquín Núñez

JD Vance se expresó sobre el regreso de Jimmy Kimmel al aire. Durante una entrevista con NewsNation que realizó en Carolina del Norte, el vicepresidente valoró el monólogo del presentador, aunque lo criticó por no disculparse abiertamente por las declaraciones sobre Charlie Kirk que llevaron a que ABC News lo suspendiera por unos días. 

El vicepresidente arribó el miércoles al Tar Heel State, donde realizó un evento para resaltar los efectos del 'Big Beautiful Bill'. En este contexto, le concedió una entrevista al periodista Reshad Hudson, con quien habló del caso de Kimmel. 

En su regreso a la pantalla, el presentador aseguró que "nunca fue mi intención ridiculizar el asesinato de un joven", dado que "no creo que tenga nada de gracioso". 

"No fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que... obviamente era un individuo profundamente perturbado. Eso era realmente lo contrario de lo que intentaba decir, pero entiendo que a algunos les haya parecido inoportuno o poco claro, o quizá ambas cosas, y para los que piensen que señalé con el dedo, entiendo por qué están enfadados. Si la situación fuera al revés, es muy probable que yo hubiera pensado lo mismo", añadió. 

A su vez, destacó las palabras de Erika Kirk durante el servicio conmemorativo que tuvo lugar en Arizona: "Ese es un ejemplo que deberíamos seguir. Si crees en las enseñanzas de Jesús, como yo, ahí estaba. Así fue. Un acto desinteresado de gracia". 

La respuesta de Vance: me gustaría que Kimmel se disculpara

"Bueno, lo vi y, en cierto modo, fue bastante bondadoso. Por otro lado, en realidad no pidió perdón a Charlie Kirk ni a su familia", expresó Vance al respecto. Sin embargo, dejó en claro que no le pareció suficiente. 

"Y la razón por la que tanta gente, incluyéndome a mí, se enfadó tanto con lo que dijo Jimmy Kimmel es que acusó al asesino de Charlie Kirk de ser un MAGA o un estadounidense de derechas. No fue una broma, fue pura desinformación, y realmente me gustaría que Jimmy Kimmel se disculpara por ello", añadió. 

¿Qué dijo Kimmel sobre Charlie Kirk?

En su monólogo del lunes 15 de septiembre, Kimmel dijo lo siguiente sobre el asesinato Kirk: "Hemos tocado fondo este fin de semana con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello". Sus comentarios llegaron después de que se confirmara al joven Tyler Robinson como el principal sospechoso. De acuerdo con una conversación que mantuvo con su compañero de cuarto y pareja, Robinson escribió que le disparó al fundador de Turning Point USA porque estaba harto de su "odio".

Días después, y a raíz de estos comentarios, se anunció la cancelación indefinida del programa de Kimmel. Nexstar Media Group, dueña de algunas estaciones locales afiliadas a ABC, aseguró en un comunicado que “se opone firmemente a los recientes comentarios del señor Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

​A pesar de su regreso, tanto Sinclair Broadcasting Group como Nextar advirtieron que no transmitirán el programa en sus estaciones si Kimmel no ofrece una disculpa más contundente. 

